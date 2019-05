Complican demócratas en EU el avance del T-MEC

El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe incluir un mecanismo de cumplimiento de las normas laborales y ambientales en su texto central para que los demócratas lo apoyen, afirmó este jueves la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.Un día después de que México promulgara la reforma al sistema de justicia y conciliación laboral, Pelosi dijo que incluir un mecanismo de cumplimiento en materia laboral y ambiental -junto a un cambio en el tema de medicamentos biológicos- es clave para que los demócratas apoyen el T-MEC."El tema más amplio es tener (un mecanismo de) cumplimiento. Uno puede tener todo el buen lenguaje en el mundo que uno quiera pero si uno no tiene (un mecanismo de) cumplimiento solo estás teniendo una conversación. No se está haciendo una negociación verdadera", dijo Pelosi.A inicios de año, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, había asegurado en Washington que, desde su punto de vista, los diferendos sobre temas comerciales debían solucionarse bajo los mecanismos de solución de controversias ya existentes en el acuerdo.Desde la firma del T-MEC, en noviembre pasado, Pelosi ha insistido en incluir un mecanismo como parte del texto central del acuerdo, además de la aprobación de la reforma a la justicia y conciliación laboral en México, que era una condición incluida en el Anexo 23-A del pacto."Debe estar dentro del acuerdo (del T-MEC). No puede ser un artículo paralelo, o una carta paralela, o una legislación entre líderes o algo similar a esto", señaló la presidenta de la Cámara Baja sin añadir más detalles.