Compra Chihuahua drones de 1 millón de pesos

Para combatir la inseguridad, el Municipio de Chihuahua compró drones de casi un millón de pesos, mientras que el Gobierno de Nuevo León gastó 57 millones en uno señalado como hechizo.Pese a las diferencias en los precios, los tres equipos de la Policía Municipal de Chihuahua, por los que se gastó un total de 4 millones de pesos, cumplen la misma función que el adquirido por el Gobierno de Nuevo León, de principalmente registrar información desde el aire y transmitirla a un centro de monitoreo y operaciones.Aunque la Administración de Jaime Rodríguez ha afirmado que su dron no se limitará a realizar videovigilancia, sino que se hará trabajo de inteligencia, hasta ahora no ha explicado públicamente por qué se encarece el equipo ni ha dado detalles de éste.La falta de información oficial se refleja en la reserva de cinco años que el Estado hizo sobre datos del equipo adquirido, argumentando cuestiones de seguridad.El dron estatal, que inicialmente fue anunciado como un proyecto diseñado por la UANL, es en realidad un prototipo de la empresa local Unmanned Systems Technology International (USTI), presidida por Mauricio Ramos Pons, ex subsecretario estatal de Seguridad.El aparato fue pagado en diciembre en casi 30 millones de pesos, pero el Estado informó que aún falta comprar el equipamiento de inteligencia, que costará 27 millones más.El Secretario estatal de Seguridad, Aldo Fasci, explicó el jueves que con los 30 millones de pesos pagados el dron tiene enlaces radiales con encriptado militar, equipo para transmitir cualquier tipo de señal, incluyendo audio y video, y equipo para detectar vehículos y personas con geolocalización que puede operar incluso de noche por su cámara de visión nocturna.En Chihuahua, el municipio describió funciones similares en sus drones tipo helicóptero, de fabricación coreana.En una ficha informativa indicó que esas aeronaves no tripuladas tienen autonomía de vuelo de tres horas y están equipadas con cámaras de video de alta resolución, de las que una es de visión nocturna.Señaló que pueden transmitir señal en tiempo real a su plataforma de lanzamiento, que a su vez envía las imágenes al Centro de Monitoreo y Operaciones.Además, afirmó que podrán efectuar búsquedas de personas extraviadas en sitios de difícil acceso y podrán ser utilizadas para labores de reacción e investigación debido a su capacidad de desplazarse rápidamente."Son drones de combustión interna a gasolina y nos permiten poder volar con un radio de control de 10 kilómetros", explicó Gilberto Loya, director de Seguridad Pública Municipal.Los drones adquiridos por el Municipio de Chihuahua forman parte de la denominada Plataforma Escudo Chihuahua, un sistema tecnológico que integra distintos elementos para la prevención y contención del delito.La herramienta dispone, entre otros, de 580 cámaras de vigilancia distribuidas en puntos estratégicos, 100 con cámaras lectoras de placas, que complementan ocho arcos instalados en las entradas y salidas de la ciudad.Los drones fueron fabricados en Corea y adquiridos el año pasado, pero comenzarán a operar en abril, cuando finalicen los trámites de garantía.