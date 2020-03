Compran mexicanos los primeros ‘cachitos’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los mexicanos compraron este martes los primeros boletos de un total de 6 millones de la rifa con motivo del avión presidencial, un Boeing 787 valorado en 130 millones de dólares por la ONU cuyo costo pretende subsanarse con el sorteo.



Fuera del edificio de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, ciudadanos expresaron a EFE su respaldo a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien primero quería rifar la aeronave, por considerarla un lujo excesivo de sus predecesores, y ahora pretende recaudar un monto aproximado a su valor.



Es el caso de Víctor Manuel Sánchez, un bombero jubilado que sacó sus “últimos mil pesos" (casi 50 dólares) de un cajero automático para comprar dos cachitos del sorteo, con un costo de 500 pesos cada uno (cerca de 25 dólares).



"Me di la oportunidad de venir a comprar dos boletos para la rifa del avión presidencial. Ojalá algo positivo salga de todo esto. La cosa es que tenemos que ayudarnos todos los mexicanos. Y no solamente los mexicanos, a nivel mundial hay mucha gente que está sufriendo", manifestó el hombre.



López Obrador compró la semana pasada el primer boleto del sorteo, que ocurrirá el 15 de septiembre en la sede de la Lotería Nacional, donde se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) cada uno, con un total de 2 mil millones de pesos (unos 100 millones de dólares).



En un principio, el Mandatario había propuesto el concurso como una de cinco ideas para deshacerse del avión presidencial, que seguirá en espera de un comprador que acepte pagar el valor indicado por las Naciones Unidas.



"Mañana vamos a hablar de la rifa del avión y van a ver ustedes que todo ese recurso, alrededor de 2 mil 500 millones (de pesos o 125 millones de dólares) será para equipos (médicos), y para atención a enfermedades", comentó este martes durante su rueda de prensa matutina.



Deshacerse del avión y volar en aerolíneas comerciales ha sido una de las principales promesas del líder izquierdista, lo que ha motivado a miles de ciudadanos a participar en este sorteo.



"Básicamente para ayudar al país porque ya estuvo bien de tanto robo, de que el Gobierno vivía con todo lujo. Se gastaba mucho dinero en ellos y no se fijaban en el pueblo. Entonces yo creo que ahorita tenemos un buen presidente y tenemos que apoyarlo", contó Juan Alberto Sánchez, un jubilado en Ciudad de México.



Aunque no se ha precisado el avance de la distribución de los boletos a nivel nacional, usuarios compartieron en redes sociales que la venta se inició en el estado de Morelos y en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Sonora.



En un principio, el Presidente había anunciado que la venta oficial de boletos arrancaría este lunes 9 de marzo, pero la pospuso tras las críticas de los movimientos feministas por coincidir con la fecha del paro nacional de mujeres.



Además, el Presidente aseguró en febrero que cerca de 75 empresarios prometieron mil 500 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) para adquirir más de 3 millones de boletos de la Lotería Nacional.