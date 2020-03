Comprar un Iphone Pro Max 11 en menos de 4 mil pesos mexicanos ¿Es posible?

Escuchar Nota

El conocidoen su nuevo video ha comparado un, pero lo interesante es quen que busca emular el dispositivo de apple por una mínima parte de su precio real.Si comparamos los precios, es evidente que el iPhone original será mucho más caro, ya que actualmente el smartphone más caro de Apple que es precisamente este, tiene un precio de $30,999 pesos mexicanos, contra el clon que cuesta $3.800 pesos; la pregunta es más que obvia ¿Vale la pena comprar un clon de iPhone?, y aporta su opinión con relación a cada una de ellas, por ejemplo, lo primero que se puede notar es que ambas cajas son extremadamente similares, tanto que comparten la textura y hasta el realce que Apple tiene en la caja de sus iPhone.Las diferencias importantes entre los iPhone comienzan a aparecer al abrir la caja ver el contenido, empezando por el manos libres que muestra una baja calidad en comparación con el original, desde el material hasta la construcción, ya que al agitarlo produce un sonido de cascabeleo; por otro lado, el cargador original está compuesto por un cable USB-C a Lighting con un enchufe de carga rápida, mientras que en el falso es un enchufe de huawei y un cable genérico.Las cámaras traseras a simple vista son muy distintas entre ellas, y después de varias pruebas se llegó a la conclusión de que la tercera cámara en el falso no es funcional, ya que no permite hacer uso del supuesto gran angular que equipa, mientras que las cámaras funcionales son de muy baja calidad, dando fotografías con colores super saturados y resolución muy pobre para ser un iPhone.En cuanto al software,, sin embargo no fluye de la misma manera y los iconos de las apps tienen un extraño contorno blanco.Con información de La Verdad