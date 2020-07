Comprará la CFE carbón coahuilense… a fin de año

Escuchar Nota

“Vamos a tener una reunión para ver qué sigue, tenemos que hacer algo, porque para la mayoría resulta imposible esperar tanto tiempo, ya ni sabemos en qué se están basando y a quienes se les vaya a prolongar la solicitud de pedido para que provea carbón a la CFE, mientras nosotros cumplimos con la capacitación y la papelería requerida todo es incierto”, comentó.

, lo que ha causado incertidumbre entre los productores del oro negro por la difícil situación económica que desde hace 10 meses ha obligado a este sector de la sociedad a prescindir de los trabajadores y ofertar incluso los camiones de carga pesada por falta de circulante., dio a conocer lo anterior luego de que el día de ayer miércoles algunos compañeros del gremio recibieron la notificación por correo por parte de la paraestatal.del mineral en esta Región Carbonífera, sin embargo, desde ayer a mediodía empezaron a llegar boletines por correo electrónico para notificar que la compra se hará hasta el mes de diciembre.Reconoció que el panorama no es nada alentador y muchos productores ya no pueden esperar más, porque no cuentan con recursos para sacar adelante la situación.