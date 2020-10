Compuesto en pimienta negra podría emplearse contra Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras haber identificado un compuesto en la pimienta negra que puede emplearse contra el nuevo coronavirus Covid-19, investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) esperan llevar a cabo estudios in vitro.



Para lo cual están en busca de recursos con lo que puedan adquirir la proteasa del nuevo coronavirus, que ya se encuentra a la venta para investigación, a través de un kit de ensayo para el método ELISA, donde es posible hacer pruebas de inhibición in vitro.



De acuerdo con Juan Vázquez Martínez, egresado del Cinvestav y titular de la investigación, se encontró que un compuesto llamado piperciclobutanamida B, que se encuentra en la pimienta negra y tiene la propiedad de inhibir la proteasa principal del nuevo coronavirus y, en consecuencia, inactivar la replicación del virus en el organismo.



Este coronavirus (el SARS-CoV-2) pertenece a un grupo llamado virus de ARN de sentido positivo de cadena simple, y su genoma es una cadena sencilla con la característica de que la célula del organismo lo reconoce como si fuera un ARN mensajero.



Ese es el peligro del virus, ya que no necesita prácticamente nada más que entrar a la célula para empezar a transcribir. Nosotros vimos que el mayor efecto de las piperamidas es bloquear aquellas proteasas encargadas de madurar las proteínas relacionadas con la propagación del virus, de esta manera se estaría evitando la infección”, explicó.