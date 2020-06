Comuneros mantienen plantón en Santa Lucía por tierras expropiadas

Escuchar Nota

“Por tal motivo estamos hoy aquí, porque hubo un acuerdo con el gobierno federal cuando se expropiaron estos terrenos; quedaron que nos los iban a pagar, pero nos traen a pura mentira; tenemos año y medio que no nos cumplen”, señaló.



"Xaltocan es un pueblo pasivo, por ser pasivo y por ser confiado esos señores nos están viendo la cara. No cumplen. ¿Qué dice el pueblo?, vamos a manifestarnos porque ellos ya se metieron a trabajar en los terrenos que eran de Xaltocan y nosotros no tenemos ningún avance en el pueblo.



Entonces se va a trabajar, el trabajo de ellos y Xaltocan va a seguir en lo mismo, quieren quitar más terreno todavía de lo que se acordó, eso no es justo, por eso el pueblo se manifiesta”, aseveró.

Comuneros vecinos de San Miguel Xaltocan, Estado de México, aseguraron que, hasta que se reúnan con autoridades de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no se moverán de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía.

Los comuneros, que el miércoles invadieron las obras donde se construye el nuevo aeropuerto, agradecieron la promesa realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de pagarles sus tierras, pero afirmaron que no piensan moverse del lugar hasta que se resuelvan sus demandas.

Los habitantes de San Miguel Xaltocan exigen una compensación luego de que presuntamente fueran expropiadas 128 hectáreas de su localidad.

Mauro Palma Sánchez, miembro de la Comisión de Tierras, dijo el miércoles que no han recibido, por parte de las autoridades, atención a sus exigencias.