Con 10 años de noviazgo se compromete el hijo de ‘El Potrillo’

Ciudad de México-. Parece que la familia Fernández tendrán otra boda el próximo año, pues a un mes de que Camila Fernández se casara en una sorpresiva ceremonia con Francisco Barba, ahora Alex, el hijo de Alejandro Fernández, le propuso matrimonio a su novia de años, Alexia Hernández.



Con una relación sólida de 10 años, el cantante de música regional mexicana y la joven tapatía han decidido dar el siguiente paso con el apoyo de sus familias, así lo dio a conocer la revista Hola.



A pocas semanas de que “El Potrillo” y América Guinart llevaran al altar a su hija Camila, ahora ya se preparan para la siguiente boda. El joven creía que él se casaría antes que su hermana Camila, pero asuntos de trabajo retrasaron sus planes. Alexia tiene una excelente relación con la familia de Alex y se sabe que la cuarentena la pasaron juntos en la casa de los Fernández, en Puerto Vallarta.



Alex y Alexia se conocieron el 24 de diciembre de 2010 y, desde entonces, son inseparables.







En un entrevista del año pasado, Alex Jr. habló de su novia y del apoyo incondicional que siempre ha recibido para sus proyectos personales y su carrera musical.



-¿Qué te dice ella de esta nueva faceta tuya como artista?, le preguntamos. “Ella fue al revés. Mi mamá al principio no quería y ahora está feliz. Y a ella, incluso yo le dije: ‘¿Estás segura?’. Y me dijo: ‘Yo te apoyo, lo que tú quieras’. Obviamente me apoya”.



El hijo de “El Potrillo” se hace llamar “El Heredero” y tiene una carrera musical que apenas comienza, sin embargo, cuenta con los consejos de su abuelo Vicente.



-¿Te gustaría hacer un dueto con tu papá o con tu abuelo?



“No lo hemos platicado, pero para mí sería un sueño hecho realidad. Incluso mi sueño sería hacer algo los tres juntos, pero bueno, el tiempo lo dirá”, respondió en aquella entrevista con motivo de su lanzamiento como cantante.



-¿Qué sientes que ha sido lo más difícil en esta carrera?



“Me voy adaptando día a día a todo porque yo cantaba a capela. Ahora, en el estudio, como que me siento raro, no es lo mismo, pero te tienes que adaptar. Cantar en el escenario chin… no es lo mismo porque tienes que darle más, voltear acá, voltear allá, moverte.



“Luego en el palenque tienes que voltear a todos lados. Son retos, pero con un maestro como mi abuelo vamos avanzando muy bien. También los nervios. Estoy seguro de mis capacidades, pero cuando empezaba a cantar, me decía: ‘Cuando cantes en vivo, enfrente de la gente, te van a dar nervios. La adrenalina es muy canija. Se te van a empezar a doblar las piernas, se te va a ir el aire, a secar la boca y a olvidar la letra’. Y yo le dije: ‘No, Tata. Yo sé que a la gente así le pasa, pero la verdad yo no siento que vaya a darme nada de nervio’. Y a la hora de la hora, el primer show, todavía se iba abriendo una pantalla, voy caminando y empiezo a sentir que no controlo mis piernas, la boca seca, el aire se me va y dije: ‘¡No, bueno!, la experiencia de mi abuelo, eso es la experiencia’”.