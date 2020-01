Con 4 partidos arranca este martes la Copa Mx 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Este martes inicia una nueva edición de la Copa Mx en donde 16 equipos buscaran arrebatarles el título a las Águilas de la América, que no tendrá actividad en este torneo.



Cabe mencionar, que la Copa MX cambió de formato y solo se jugará un torneo en el año.



Son cuatro partidos que pondrán en marcha la actividad de este martes en la que destacan los encuentros: San Luis contra Tijuana y Guadalajara contra Dorados.



A las 19:00 horas Venados de Mérida recibirán a los Tuzos del Pachuca; a la misma hora, Querétaro será anfitrión de los Bravos de Juárez en el Estadio la Corregidora.



A las 21.00 horas, San Luis recibirá a los Xolos de Tijuana y para cerrar la jornada de este martes, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirá a los Dorados de Sinaloa a la 21.00 horas



La actividad continúa mañana miércoles con los siguientes partidos:



CELAYA VS MONTERREY 19:00 horas



CAFETALEROS VS MORELIA 19:00 horas



SANTOS VS PUMAS DE LA UNAM 21:00 Horas



ATLAS VS TOLUCA 21:00 horas