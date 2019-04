Con 40 mil docentes y activistas, CNTE alista más bloqueos

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer, en Oaxaca, que más 40 mil docentes y activistas de diversas organizaciones llegarán el viernes a la Ciudad de México para marchar y bloquear la Cámara de Diputados.Según el secretario general de la Sección 22, Eloy López, con la llegada de los maestros a San Lázaro se busca evitar cualquier intento de “albazo legislativo” en el tema de la reforma educativa.Al finalizar la asamblea plenaria en la sede de la CNTE en Oaxaca, el líder magisterial dijo que no permitirá que “quede vestigio alguno de la reforma educativa”.“No vamos a descartar nada. Ya hemos llevado, en periodos necesarios, un plantón. Iniciamos con tres días, en intermedio dos, luego tres, y no vamos a descartar ninguna movilización”, advirtió luego de recordar que los maestros se encuentran “en alerta máxima”, señaló.Asimismo informó que con la movilización no se busca el control de plazas y descartó que se tenga preferencia por el presidente Andrés Manuel López Obrador al no mostrar acciones radicales como las tomadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.“No tenemos ninguna preferencia con ningún presidente, entendemos que son gobierno y nosotros somos la clase trabajadora”, sostuvo.