Con 537 muertos en un día; España fija en 6 personas las reuniones de Navidad

Evitar los viajes

Mercadillos navideños

Reforzar el mensaje de «las 6M»

El Gobierno ya cuenta con un plan para afrontarconsiste en limitar las reuniones en el ámbito familiar a seis personas, siempre y cuando estas no sean convivientes, aunque la principal apuesta del Ministerio es que en las reuniones navideñas participen únicamente las personas que pertenezcan al mismo grupo de convivencia, es decir, que residan en la misma casa. Así se expone en el borrador del documento «Propuesta de medidas de salud pública frente al Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas» que se debatirá con las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud yEn cuanto a reuniones que escapen del ámbito familiar, como pueden ser las cenas de empresa, de equipos deportivos o entre amigos, se establece que, «en caso de celebrarse», no podrán ser de más de seis personas, siendo preferencia que se lleven a cabo en exteriores y cumpliendo con las medidas de prevención oportunas.Sanidad también pretende mantener el toque de queda durante la Navidad, aunque con una excepción: los días 24 y 31 de diciembre, es decir, Nochebuena y Nochevieja. Durante esos días se ampliará la posibilidad de moverse hasta la 1 de la madrugada.. El resto de días la prohibición de la movilidad nocturna será la que tiene establecida cada comunidad autónoma actualmente.El documento también hace referencia a evitar los viajes que no sean necesarios, aunque se pone el énfasis en los estudiantes universitarios que regresan a sus residencias familiares para las fiestas navideñas. En estos casos, se recomienda que limiten las interacciones sociales durante los días anteriores a su desplazamiento y que, una vez en la residencia familiar, traten de limitar los contactos, utilicen mascarillas y se relacionen sobre todo al aire libre y no en interiores.Para el resto de la población, el documento que se debatirá con las comunidades autónomas plantea que en el caso excepcional de que se vaya a realizar un viaje, este debe hacerse con las medidas de seguridad establecidas, es decir, utilizando mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y con un lavado de manos frecuente. En el caso de los viajes internacionales, recoge el documento, aquellos viajeros que procedan de uno de los lugares recogidos como zona de riesgo tendrán que disponer de una PCR negativa para poder entrar en España. Respecto a los españoles que vayan a viajar a otros países para la celebración de las fiestas navideñas tendrán que adaptarse a las normativas de esos estados.Eventos comopropone no celebrarlos este año. En cualquier caso, dice, este tipo de celebraciones tendrán que ser valoradas por las autoridades de salud pública pertinentes siguiendo las recomendaciones que ya existen para llevar a cabo eventos y actividades multitudinarias en el contexto actual. La propuesta del Gobierno es optar por alternativas como cabalgatas estáticas en lugares donde se controle el acceso o la retransmisión a través de la televisión.Se abre la posibilidad, sin embargo, a la realización de eventos deportivos como la San Silvestre, que se podrá celebrar si no interfiere en el toque de queda y se utilizan estrategias para disminuir el contacto entre los participantes, como la limitación del aforo o las salidas escalonadas. Sanidad recomienda que este tipo de eventos no cuenten con público presencial y se promueva su restransmisión por la televisión.La Misa del Gallo, dice el borrador, se podrá celebrar cuando no conlleve el incumplimiento del toque de queda, es decir, siempre y cuando termine antes de la 1 de la madrugada, el límite horario que se impondrá para moverse por la calle durante Nochebuena. El resto de eventos religiosos podrán llevarse a cabo siguiendo los límites de aforo establecidos en cada comunidad. También los culturales, para los que se recomienda, además de cumplir con el aforo, mantener un asiento de distancia entre asistentes o un 1,5 metros de separación, así como que se celebren al aire libre siempre que sea posible.En cuanto a las medidas para el sector hostelero, Sanidad plantea que el límite sea de seis personas por mesa, con una distancia mínima de 1,5 metros tanto entre los comensales de una mesa como entre mesas diferentes. El aforo será el establecido por cada comunidad autónoma en ese momento. El Ministerio quiere reforzar el mensaje de ponerse la mascarilla cuando no se esté comiendo y bebiendo, así como el de evitar el picoteo y apostar por platos individuales.El documento con el que trabaja el ministerio que dirige Salvador Illa aboga por mentalizar a la población de que realice las compras navideñas con antelación y en el pequeño comercio, pues considera que así se favorece la disminución de las aglomeraciones. Se podrán organizar mercadillos navideños, dice el borrador, siempre que sean al aire libre, que cumplan con los aforos pertinentes y que aseguren el cumplimiento de la distancia de seguridad.Sanidad plantea también la posibilidad de ampliar durante las fiestas navideñas el número de visitas a los centros sociosanitarios si se garantiza el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención. Al reingreso de un residente, dice el borrador, se le realizará una prueba para detectar el virus y durante los días posteriores se extremará la vigilancia al usuario.Las medidas se plantean también para el transporte público. El Ministerio propone que las administraciones competentes aumenten las frecuencias de horarios al máximo para evitar las aglomeraciones, aunque aboga por que los desplazamientos se realicen caminando o en bicicleta siempre que sea posible, de manera que pide que se peatonalicen espacios, se creen carriles bici y se mantengan abiertos los parques para favorecer estas situaciones.El documento establece la necesidad de reforzar los mensajes para la población sobre las medidas de prevención, lo que define como las 6M: usar la mascarilla todo el tiempo posible, lavado frecuente de manos, distancia de seguridad, maximizar la ventilación y las actividades al aire libre, minimizar el número de contactos y quedarse en casa si se tienen síntomas, un diagnóstico positivo o si se ha tenido contacto con una persona positiva.