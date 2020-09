Con algarabía y alegría, disfrutan desde el auto, ritmos de Oaxaca

Escuchar Nota

"Qué bonitos y escandalosos aplausos", celebraba el propio Faustino, frente a una concentración de alrededor de 40 vehículos cargados de familias y parejas que, desde la seguridad detrás del parabrisas, escucharon este domingo a los Díaz -quinta generación de músicos de esta legendaria familia- en una jornada más del Festival EstacionArte 4x4 que organiza dicha Alcaldía en su explanada.



"En la plática para la preparación de este concierto habíamos decidido tocar algunas piezas oaxaqueñas pero que la verdad son bastante tristes, entonces dijimos que no, que la verdad ya ha estado muy triste la situación como para venir a dejar más melancolía, más tristeza", compartió a REFORMA Faustino Díaz, reconocido multiinstrumentalista, compositor y arreglista.



"Todo va a ser algarabía y alegría", adelantaba, con justa razón.



"No pueden salir de sus autos a bailar, sería lo ideal, pero ahí en sus autos pueden mover un poquito la cadera", recomendaría Díaz. "Ándele, así como aquí este Jetta rojo que ya está bailando desde hace rato".



"Para mí es medicinal, porque he estado cinco meses confinada y no tengo ni voz, y aquí vengo a sacar todo. Para mí esto es mi cura para todo, para el alma", confió a este diario Irene Pineda.



"Es muy gratificante porque así los niños, que ellos también están un poco estresados con la situación, esto les llena de vida, les llena de energía, ven otras cosas. Lo que estábamos acostumbrados, nuevamente hay que retomarlo", dijo, por su parte, Alejandro Romero.



"Nosotros, toda mi gente, toda mi banda tienen la bendición de tener dos oficios. Entonces nos hemos refugiado en ello.



"Unos de ellos están ahorita manejando algún taxi; mi padre (Rodolfo Díaz, maestro y guía de Faustino en el mundo de los metales) regresó al campo junto con sus otros hermanos a trabajar la tierra", relató en entrevista el multiinstrumentista, previo a su presentación de este domingo en la explanada de la Alcaldía Benito Juárez.



No los habituales de reclamo vehicular, mucho menos los de protesta que han resonado en tiempos recientes para; que acompañan el ritmo de la música oaxaqueña que éstos interpretan; que suplen a los aplausos al final de cada tema.Desde que la decena de intérpretes subió al escenario y abrió con el, todo lo demás fue así: un festejo de manos al aire, pañuelos ondeando desde las ventanillas y el aullido constante del claxon.Con una sucesión de jarabes serranos, sones de la costa de Salina Cruz, chilenas de Pinotepa Nacional y hasta La Llorona, pieza inconfundible del Istmo, permanecer sentados dentro de los autos se convirtió en toda una proeza que no todos los asistentes pudieron cumplir, a pesar de que la instrucción era no abandonar el vehículo y portar cubrebocas en todo momento, otro fallo.-ethos incorregible del espectador-., cayó como un bálsamo para quienes desde hace varios meses padecen losLa tarde caería al, como lo calificara Díaz, y hasta el Son Calenda, tocados ante una audiencia que, además de automovilistas,Al final,, aunque fuera por un momento, el aciago anuncio de contagios y muertos. De pronto, no hubo pandemia alguna, sólo canto y música: Faustino Díaz al trombón, y la voz del público entonando:Durante los meses en que el SARS-CoV-2 ha mantenido en vilo a la cultura, al menos en formato presencial, el trombonista Faustino Díaz y los músicos de, así como para brindar a los vecinos de la demarcaciónSin duda, sin duda. Por ejemploNi siquiera con las instituciones que ellos tienen a cargo están haciendo cosas, ni siquiera virtuales. O sea, sí hay estados que están dormidos.La pandemia les vino súper bien y se la quitan con eso:. Pero qué bueno que sí hay otros gobernantes, como aquí en la Benito Juárez, que hacen algo para reactivar. Ojalá así fueran todos.