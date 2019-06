Con AMLO, México pasó de mal a peor: PAN

A un año de las elecciones presidenciales el país está más polarizado por un permanente discurso de confrontación por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que existe una crisis económica y de seguridad, resultado de la improvisación y las malas decisiones, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.“El discurso de permanente confrontación entre buenos y malos; entre fifís y chairos por parte del propio Presidente de la República lo único que ha logrado es tener un país polarizado, en lugar de generar las condiciones para construir desde la pluralidad y alcanzar la unidad de propósitos para impulsar hacia adelante a México”, expresó.​Marko Cortés lamentó que todos los días la violencia va en aumento, mientras que las cifras oficiales arrojan indicadores a la baja en inversión, competitividad y generación de empleos, todo producto de la improvisación o las malas decisiones, como la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que generó una gran desconfianza por parte de los inversionistas.Ante este panorama consideró que más allá de mítines, es momento de que el gobierno morenista y el Presidente muestren, justifiquen y confronten los otros datos que ellos tienen, con los del Banco de México, del IMSS, del Secretariado de Seguridad Pública, las calificadoras, los organismos, con los de especialistas y expertos, que alertan el desplome económico y el incremento de la violencia.El dirigente del blanquiazul expuso que ante la falta de la mínima intención de corregir los errores, Acción Nacional tendrá como prioridad convocar a los mexicanos que están decepcionados, a los que no están conformes con el mal rumbo que lleva el país, a fin de quitar a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 y con ello poder reconducir la política económica y corregir las malas decisiones del gobierno de López Obrador.Finalmente, hizo un reconocimiento a los que este día se manifestaron en diversas partes del país para manifestar su inconformidad en contra el gobierno, para exigir que se cumpla lo que se ofreció en campaña, ya que eso indica que los ciudadanos no están dispuestos a permitir que el país se siga deteriorando.“Acción Nacional ve con buenos ojos este tipo de manifestaciones, aunque no habrá de participar como institución, ya que se trata de una convocatoria individual y desde la sociedad civil. Los militantes que decidan participar están en libertad y en su derecho de hacerlo”, concluyó.