Con aprobación de T-MEC, se muestra unidad en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en el Senado de la República, se muestra que en el país hay unidad, y se avanza en la integración de no sólo de los tres países, sino de toda América."Esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá; estamos apostando por el libre comercio, sabemos que hace falta esta ratificación como también hacía falta un complemento, el que cambiara la política económica como está sucediendo".En un video publicado en sus redes sociales, el Presidente se congratuló de que en el Senado se haya aprobado el nuevo acuerdo comercial que sustituye al TLCAN, ya que con esta también se avanza en la integración no sólo de las relaciones comerciales, sino de también de los pueblos.​Además, consideró que la aprobación del T-MEC es positivo para todas las partes y reiteró que el gobierno mexicano busca buenas relaciones no solo económicas o políticas sino una verdadera amistad."Celebro mucho el que se haya ratificado este tratado, porque con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y a Estados Unidos, y volemos a reiterar nuestra determinación de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y con Estados Unidos; queremos la integración no sólo de los acuerdos comerciales, sino la integración de nuestros pueblos, la integración de nuestra América".