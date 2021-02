Con armamento de grueso calibre, Coahuila hace frente al crimen: MARS

Escuchar Nota

“Tenemos una gran coordinación, todos en un mismo frente y con un mismo común denominador, que es salvaguardar la integridad de la población y conservar la paz en todo el estado”, añadió.

“Se restableció la paz en una región que se vio vulnerada por la delincuencia. Desde ese momento se solicitó permiso a la SEDENA para el uso de armamento que es exclusivo del Ejército Mexicano”, dijo, “como ametralladoras de las llamadas livianas, calibre 7.62 y dos que están por llegar y que son calibre 50”.

“Este es un esfuerzo conjunto de todos los días, que estamos empeñados en fortalecer diariamente... la inversión del Estado es de las más cuantiosas, ya que el año pasado se invirtieron más de mil 200 millones de pesos en materia de seguridad”, destacó.



“Este año vamos por la misma cantidad, el Estado contará con mejor tecnología en radio comunicación, en video inteligencia, que se seguirá mejorando en la infraestructura de los C4”, aseguró.

“Hoy dejamos el compromiso estricto de la responsabilidad del uso adecuado de la fuerza, de tener la capacitación y el armamento adecuado para la defensa de las y de los coahuilenses.



“Siempre listos para apoyar y siempre coordinados con las fuerzas federales y además con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional”, abundó al reconocer el respaldo de las Fuerzas Armadas.

“Buscamos únicamente salvaguardar a nuestra gente, y sobre todo la garantía de nuestros elementos cuando haya un enfrentamiento con las fuerzas criminales”, agregó.

“Acá, gracias al apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional y a la confianza que han depositado (en sus distintas corporaciones), hoy Coahuila estará mucho más seguro”, señaló.

“Aquí hemos hecho todo lo que a cada quien le corresponde”, agregó, “por eso Coahuila está seguro y hoy los delincuentes saben a lo que se atienen cometiendo un delito, pues aquí lo tienen que pagar”.



“Y sobre todo, no pueden vulnerar a nuestra ciudadanía y no pueden ellos entrar a nuestro territorio imprimiendo miedo a la sociedad. Aquí hay quien los defienda, están las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pero sobre todo están los policías de los 38 municipios”, enfatizó.

“Coahuila cuenta desde ahora conque le permitirá hacer frente, en igualdad de circunstancias y condiciones de fuerza, a los grupos criminales que pretendan internarse en su territorio”, dijo el gobernadorSeñaló que en su oportunidad se gestionó ante lala adquisición de moderno armamento, de alta tecnología para salvaguardar la paz y la tranquilidad de las familias coahuilenses, mismo que este día fue entregado a las Fuerzas de Seguridad de la entidad., de las cuales son 140 pistolas calibre .9 mm, modelo 17 Generación 4; además de 112 fusiles de asalto calibre 5.56, y 8 ametralladoras livianas calibre 7.62.En su adquisición se invirtieron más de, de los cuales 8 millones 888 mil 240 pesos correspondieron a recursos estatales, y un millón 823 mil 950 pesos corresponden a aportaciones de los Ayuntamientos de Múzquiz, Acuña, Ramos Arizpe y Matamoros.Los alcaldes de estos dos últimos municipios,, respectivamente, asistieron al evento, al igual que el Presidente Municipal anfitrión, Manolo Jiménez Salinas.Ahí mismo se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y el Poder Judicial.Su objetivo es sentar las bases de apoyo y mecanismos de colaboración para generar los planes, proyectos, programas, estrategias y acciones que de común acuerdo se determinen para, a través del Modelo de Mediación Policial.En su intervención, el gobernador Miguel Riquelme externó que la colaboración y coordinación que tiene con todas las Fuerzas de Seguridad, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, permiten amantenerse como elSeñaló que las y los elementos operativos de la SPP y de la Fiscalía General del Estado, así como de las 38 Policías Municipales, son la columna vertebral de las Fuerzas de Seguridad.Asimismo, expresó que a lo largo de los años se perfecciona el modelo de seguridad que tiene Coahuila de acuerdo a las circunstancias.En este evento, recordó los lamentables acontecimientos que se presentaron hace 444 días en, donde la comunidad fue presa del ataque de un grupo delincuencial.Comentó que ahora ya se tiene tranquilidad y en su momento se restituyeron todos los daños ocasionados a su infraestructura e inmuebles, además de que se repusieron las unidades de seguridad destruidas por los criminales.El Mandatario estatal abundó que este día se entregaron ocho de las primeras mencionadas, que a partir de hoy circularán por todas las regiones del estado para tranquilidad de la población.Riquelme Solís sostuvo la importancia del esfuerzo que realiza su Administración para establecer los distintos frentes que se atacan para combatir a la delincuencia.Miguel Riquelme enfatizó que se seguirá mejorando la infraestructura de la, pero también la del, y que este año se terminará el, y eso reforzará el blindaje que se mantiene en toda la entidad.Por otra parte, señaló que Coahuila no solamente recibe armamento de grueso calibre y no solamente se equipa a las fuerzas policiales.Asimismo, reiteró que el armamento que recibe la entidad,A diferencia de otras entidades, sostuvo el gobernador Miguel Riquelme, aquí los grupos criminales no son superiores a las fuerzas del orden de Coahuila.Por otra parte, reiteró que con el Ejército se formalizó un andamiaje en bien de la seguridad, basado en la coordinación y la confianza.Luego, refirió que esta coordinaciónPor ejemplo, el año pasado en el renglón dese tuvieron 218 eventos, mientras que en 2019 fueron 246, es decir, una disminución de 11 por ciento.En, la baja es de 15 por ciento; de 4 mil 243 que se registraron en 2019, en el 2020 disminuyeron a 3 mil 604.Además, en el índice de, en Coahuila se tuvo una baja cantidad en 2019, ya que fueron 728 vehículos y en el 2020 solamente 522, es decir, menor en 28 por ciento.No obstante estos resultados, el gobernador Miguel Riquelme se pronunció por seguir con el trabajo enfocado a mejorar la percepción de sus policías y de seguridad en todo el territorio.Luego reconoció a todas las corporaciones involucradas en el tema, porque en base a la coordinación se tienen buenos resultados en esta materia.Previamente, los alcaldes de Saltillo y de Ramos Arizpe,y José María Morales Padilla, reiteraron su adhesión a las estrategias conjuntas para garantizar la seguridad y la paz de la ciudadanía.Mientras que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado, detalló los pormenores del convenio firmado con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.En tanto su titular,, hizo un recuento del moderno armamento de alto calibre con el que disponen las Fuerzas de Seguridad Estatales y de las Policías Municipales de Ramos Arizpe, Múzquiz, Ciudad Acuña y Matamoros.También asistieron el pesidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro; la diputada federal Martha Garay Cadena, el Coordinador de la Guardia Nacional en Coahuila, General Gerardo Serna, y el Delegado de la Fiscalía General de la República, Efraín Alonso Gastelum.Después de que oficiales de las diversas corporaciones estatales recibieron el armamento, se presentó un simulacro, con el que se puso de manifiesto su poder.