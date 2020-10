Con alcohol, arrancones y hasta pleitos, realizan ‘fiesta Covid’ en Cadereyta 300 jóvenes

Escuchar Nota

Hacen "Fiesta Covid" con arrancones en Cadereyta, detienen a 27 jóvenes. El reporte es de Raymundo Elizalde pic.twitter.com/Rt2VPQdkev — Las Noticias (@_LASNOTICIASMTY) October 19, 2020

A pesar de que se registra un rebrote de casos de coronavirus en el estado de Nuevo León, un grupo de jóvenes decidieron realizar una, donde acudieron unas 300 personas, dondeLa fiesta se realizó el pasado fin de semana en el municipio deAlrededor de, entre los que había también menores de edad, se congregaron sin las mínimas medidas de sana distancia en un predio de la avenida Benito Juárez, a un costado de la colonia Las Palmas, en el municipio de Cadereyta.Para ellos todo era diversión, donde había música y bebidas embriagantes sin límite. Incluso algunos participaron en arrancones, una actividad prohibida, no solo en el estado, sino en el país.Al lugar llegaron integrantes de la Policía Municipal, y hasta el el mismo secretario deY que no conforme con el escándalo que estaban haciendo y no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19, se registró un pleito entre algunos jóvenes.Las autoridades municipales no descartan multar a los dueños del predio, donde se realizó la fiesta Covid.