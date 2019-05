Con Banorte ya puedes enviar dinero desde WhatsApp y Messenger

Con Banorte Go ya puedes realizar pagos y enviar dinero a través de WhatsApp, Messenger, Instagram, correo electrónico o cualquier aplicación de intercambio de mensajes (sí, también Tinder). Estos deben ser de entre 100 y 8 mil pesos y basta con saber el número del receptor.Miguel Valero, director ejecutivo de banca digital, señaló que el teclado Banorte Go es un espejo de la app Banorte Móvil, pero dentro de las demás aplicaciones, por lo que los usuarios necesitan autenticación por medio de la clave que utilizan para banca digital.Para poder usarlo se debe instalar el teclado de Banorte, que inserta un botón dentro del teclado del celular que abre la funcionalidad, así se pueden realizar las transacciones sin conocer los datos bancarios del contacto al que se realizará la transferencia.La app genera un mensaje al momento del envío en la aplicación que se use, con una liga para revisar los datos de transferencia y un SMS con una clave para poder retirarlo desde un cajero Banorte o para realizar la transferencia a una cuenta o tarjeta.Por ahora únicamente está disponible para clientes que tengan un celular Android, ya que representan 75 por ciento de su plantilla de usuarios que ocupan este sistema operativo, pero agregó que para el cuarto trimestre estará disponible también para iOS, mencionó.Héctor Ábrego, director de desarrollo económico innovación de canales para Banorte, resaltó que al ser parte de los servicios de Banorte se asegura la confidencialidad de los datos de los tarjetahabientes."El banco controla la sesión, encripta los datos, autentica al usuario por medio de contraseñas y próximamente con biométricos, dónde solamente el usuario conoce el acceso y es invisible para las demás aplicaciones que se están usando".El teclado fue desarrollado en alianza con la Fintech PayKey y las transacciones serán realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).Además, Ábrego adelantó que por ahora la aplicación es gratuita para clientes Telcel, por lo que para antes de que termine el trimestre será gratuita para para usuarios AT&T y Movistar.