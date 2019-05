Con Banorte ya puedes enviar dinero por redes sociales

Banorte presentó este martes una nueva utilidad para los clientes de la institución, llamada Banorte Go, que activa un teclado digital (dentro de la aplicación social) para transferir dinero mientras el usuario está activo en cualquier red social, ya sea WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o Tinder, informó la institución.Para hacer las transferencias es necesario ser cliente de la institución, pero para recibirlas solo es necesario que quien realice el envío tenga registrado al beneficiario entre los contactos del celular.La persona que transfiere debe contar con la aplicación de Banorte Móvil, y desde hoy, ya puede hacer uso de la nueva utilidad. Primero el banco enviará la notificación para descargar el teclado. El siguiente paso es estar conectado a una red social y después en el teclado del celular aparecerá una tecla con el logotipo de la institución.En ese momento se debe iniciar la sesión de la aplicación en el teclado, y sin salir de la red social, se abrirá una ventana para poder enviar el dinero a cualquiera de los contactos, incluso ya no será necesario conocer la institución bancaria del receptor de los recursos, solo tener su número guardado.En tanto, el receptor de la transferencia recibe un mensaje con una liga a través de la red social en la que se encuentra interactuando, la cual conduce al portal web para poder hacer el retiro de los recursos, a la par que por vía de los mensajes SMS de texto se envía un código de confirmación para disponer del dinero.Una vez que el receptor de los recursos entra a la plataforma para adquirir el dinero decide si lo saca desde un cajero de la institución y o lo deposita a su institución bancaria.Héctor Ábrego, director de desarrollo e innovación de canales de Banorte explicó que el monto de transferencia máximo es de ocho mil pesos y el mínimo es de 100 pesos dado que es la denominación más baja en los cajeros automáticos.El directivo resaltó que también con Banorte Go es posible que sin salir de la red social en la que se interactúa se pueden ver los estados de cuenta o realizar pagos de servicios ya que es un espejo de la aplicación de banca digital.En la presentación del servicio, explicaron que este solamente está disponible para los teléfonos inteligentes con sistema Android, ya que entre 75 y 80 por ciento de los clientes digitales de Banorte cuentan con este soporte, no obstante esperan que entre el tercer y cuarto trimestre de este año ya esté disponible para los dispositivos de Apple.El teclado es producto de una alianza con la Empresarial Fintech de Israel PayKey, y las transferencias operarán bajo el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (BdeM).Por otra parte, Héctor Ábrego puntualizó que el banco ya se encuentra en la étapa de pruebas del nuevo producto financiero del BdeM, Cobro Digital (CoDi), las cuales van en tiempo y forma y se prevé que estén listos para el inicio de sus operaciones en septiembre.Además, refirió que sobre el servicio que ofrece a los clientes de Banorte Móvil para usar la aplicación sin el consumo de datos móviles, esta opción actualmente solo está disponible para los usuarios de la red Telcel, pero en los siguientes tres meses ya podrán tener este beneficio los usuarios de AT&T y Movistar