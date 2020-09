Con canción subersiva saltillenses protestan e invitan a la revolución

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Algo está pasando fuera de las pantallas; no se televisará la revolución en ningún momento”, esa frase define y da inicio a Human Race, canción en la que el cantante Alexis Martínez, mejor conocido como Gingin, une su voz a las rimas del rapero Picuy Soto y las cuerdas del guitarrista Héctor Zárate en un tema de revolución que, alzando el puño, invita a “generar una conciencia, un idea que se plante” en cada uno de los escuchas, como indicó Soto a Zócalo.



La historia del sencillo es, a su vez, una historia de libertad, ya que para crearlo y darle forma, los intérpretes pasaron algunos días en las montañas rodeados de naturaleza y protegidos por una cabaña. Ahí las ideas fluyeron y dieron como resultado “esta canción tan viva y tan fuerte”, que a la par que grababan la canción, ayudados por Montaña Records, hicieron un video con Cadena Estudios, que se presentará hoy en La Taberna El Cerdo de Babel



“Es una rola muy completa y llena de vida. Creo que es una idea muy subversiva, una incitación a la consciencia y a darnos cuenta de que las cosas no están como deberían. Es una invitación ala revolución y al desorden. Es una canción que está 100% diseñada para tener un contacto directo con el público, porque no es un single ni cualquier sencillo.



“Es (un tema) importante porque no habla de un contexto ficticio y no inventamos nada. Sino que tomamos lo que pensamos en este momento sobre la situación social, económica y cultural en la que vivimos”, comentó Soto.



El video reúne una serie de imágenes que abordan la cultura de Saltillo, según explicó el rapero. Un mosaico de las partes y pedazos que construyen a la ciudad.



Semilla para el futuro



Para Picuy, lo importante de esta canción es la capacidad de hablarle al escucha y dejarle un mensaje que espera se reproduzca con el tiempo. Una idea que ejemplifica como “sembrar un árbol sin esperar que a nosotros nos dé la sombra, sino a los que vienen adelante, a los niños, las nuevas generaciones, al futuro”.



“Siempre he pensado que en el arte no importa lo que haces, sino lo que dices. Muchas veces queremos hacer un riff de guitarra súperpesado, una canción súperpegajosa o unas rimas súper elaboradas y eso hace que se nos olvide que lo primero debe de ser un instinto que se enfoque en la idea de hacer algo consciente, debe de ser la idea de decir algo que venga de una disección muy íntima y personal, debemos escribir con el corazón en la mano.



“Creo que lo importante de este tipo de canciones es que sí, podemos escribir un libro, un poemario, un manifiesto e incluso hacer una campaña, pero no es lo mismo que una canción cuya energía musical ayuda a que interiorices lo que se está diciendo”, detalló el organizador del encuentro Sinestesia MX.



Estos meses de encierro han afectado el trabajo de Picuy: no hay eventos ni la posibilidad de recitar poesía o cantar en los camiones, señala. Pero también le han dejado una lección enorme: aprender a conocer los amigos, compañeros y colegas que están ahí en las buenas y las malas, pero, sobre todo, la necesidad de estar unidos tanto como comunidad como especie.



“He estado trabajando mucho en algo que valga la pena en las transmisiones, pero no creo que sea la misma magia de estar ahí con el público a quienes puedes verlos en los ojos. Pero esta situación es un reto al que debemos adaptarnos y podemos crear algo más fuerte y sólido que nuestros límites y muros podemos sobreponernos, como el caso de estos productos audiovisuales”, concluyó el rapero, quien agregó que al final de la proyección ofrecerán una breve presentación en el bar.