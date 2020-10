Con casi 67 años de edad, un futbolista se mantiene en activo en Serbia

Escuchar Nota

"Que yo sepa, no hay jugadores licenciados de mi edad y si los hubiese me gustaría encontrármelos para jugar un partido con ellos", explica a la AFP.

"Me baso más en la lectura del juego, así sé cuándo tengo que comenzar a correr y esprintar. Pero los dos días siguientes (al partido) tengo agujetas, cojeo, pero me doy baños calientes y dos días después estoy listo de nuevo para jugar".

"Nunca suprimo la leche y tomo al menos un litro diario. Pan y miel. Como huevos, pero no mucho más. Cuando hay carne la como, pero cuando no la hay, pues como eso".

Desde hace más de medio siglo, Dragisa Kosnic pisa los terrenos de juego y a sus casi 67 años aún no ve el momento de colgar las botas. Cada domingo juega al futbol con sus compañeros de equipo, de los que podría ser su abuelo.', como todos le llaman, sigue viviendo en la modesta vivienda en la que nació en 1954, ubicada en, su pueblo natal en el norte de Serbia., solo sobrevive con la jubilación mínima, es decir menos de 130 euros (unos 154 dólares), y gracias también a algunas cabras y ovejas que cuida. Pero su verdadera pasión es el balón., con compañeros que tienen hasta 50 años menos que él.y circula hasta el terreno de juego municipal.En un soleado domingo del comienzo del otoño (boreal), el Proleter Medja juega contra el equipo del pueblo vecino, Nova Cernja. Es verdad que sus rivales corren más rápido, peroque permiten a su equipo vencer por 2-1.Cada año, para renovar su, el veterano futbolista debe someterse a exámenes médicos muy exigentes.El futbolista reconoce que a veces le cuesta por la edad, pero que juega, en la gran época del club, quey que en 1978 llegó a eliminar al gigante Hajduk Split en la Copa de Yugoslavia.Alentado por el entusiasmo del público,e incluso impresionó a los dirigentes del, que le ofrecieron firmar por el club croata.Pero la suerte no estuvo de su lado y cuatro días después de recibir la ofertay tuvo que ponerse a trabajar duro para salir adelante en su Medja natal.Los médicos le aconsejaron no volver a tocar un balón, peroLa leche que le proporcionan sus dos cabras es la base de su régimen.