Con corona de flores en oficina y narcomantas amenazan a fiscal en Veracruz

Escuchar Nota

Veracruz.- El fiscal Distrital de Xalapa, Francisco Hernández Morales, fue nuevamente amenazado de muerte en la capital del estado por presuntos miembros de la delincuencia organizada.



Ahora, le dejaron un par de narcomantas en el bulevar Arco Sur, a escasos 150 metros de su oficina ubicada en la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (FGE).



El 30 de septiembre pasado le llevaron una corona de muerto rotulada con su nombre a las mismas oficinas, al sur de la ciudad.



En los últimos diez años, con los últimos fiscales y procuradores de justicia, diversas células del narcotráfico han amedrentado, cooptado y privado de la vida a diversos mandos de la procuración de justicia.



En esta ocasión, con las narcomantas colgadas en un puente peatonal, quienes por ahí circulaban podían leer:



“Te pasaste (…) sigues recibiendo tu cuota mensual y no cumples los acuerdos pactados, date por muerto”.



Apenas la semana pasada, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez habría advertido que no habrá ningún tipo de acuerdo, pacto o intimidación por la delincuencia organizada.



“Ya les dejamos muy claro que en esta administración no hay pactos, se acabó con la impunidad”, dijo.



El propio García Jiménez había reprochado que varios jueces, por interés o por incompetencia, habían dejado en libertad a varios presuntos delincuentes.



Esa misma queja fue replicada por el secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, quien fustigó el “poco criterio” de jueces veracruzanos.



En Veracruz el principal cártel con actividades ilícitas es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le siguen Sangre Nueva Zeta, Grupo Sombra, La Vieja Escuela y el grupo loca de Los Piña, así como grupos de huachicoleros y bandas de asalto a transportistas independientes.