Con detención de Emilio Lozoya se está poniendo fin a injusticia: SFP

"Esta visión del presidente López Obrador de que las escaleras se barren de arriba hacia abajo está presente en nuestras resoluciones e investigaciones, (y la detención) es una gran muestra; los que señalaban que nunca se iba a capturar a una persona de esta importancia política estaban errados, está clarísimo que se está destrabado la justicia y estamos poniendo fin a la injusticia con el combate a la impunidad", señaló.



"Tuve la honra institucional de inhabilitar a Emilio Lozoya por una década, precisamente por la investigación que hicimos desde los primeros días de la llegada del licenciado López Obrador al gobierno. Abrimos la arista de la judicialización y muchas otras que estaban en curso, desde mayo de 2019 hasta este día, Emilio Lozoya había estado prófugo y nos da gusto que enfrente la justicia."A nivel personal tengo mucho gusto de esta detención porque la inhabilitación fue refrendada por el máximo tribunal de justicia de la federación, eso nos da la razón en términos de cómo impusimos la sanción".



"Por esta misma visión de corrupción estructural no nos hemos detenido con uno o dos personas, hemos emprendido acciones contra las personas morales, contra empresas adicionales vinculadas a Odebrecht y están abiertas varias líneas de investigación al respecto".

