Con doblete de Ronaldo, Juventus derrota 3-0 a Fiorentina

“Ronaldo sigue marcando y para él es muy importante psicológicamente. Físicamente está muy bien y marca la diferencia. Los otros atacantes también han destacado”, señaló el técnico de la Juventus Maurizio Sarri sobre el portugués, que cumple 35 años el miércoles.



“Estoy disgustado por lo que he visto hoy y no me gusta hablar de estas cosas. La Juventus es muy fuerte y no necesita ayuda, los árbitros no pueden decidir los partidos”, dijo a la televisión DAZN.



Un doblete de penal de(40 y 80) y un tanto del holandés(90+1) le bastaron a la, este domingo en la jornada 22 del campeonato italiano, en la que la Lazio se colocó segunda en la clasificación provisional.El equipo romano goleó 5-1 al colista SPAL, con doblete del delantero ecuatoriano, para alcanzar los 49 puntos, a cinco de la Juventus, pero uno por encima del Inter, que cierra la jornada dominical visitando al Udinese (15).Fiel a su costumbre y a pesar de su mala clasificación, la ‘Fiore’ puso las cosas difíciles al vigente campeón, que venía de perder el último partido ante el Nápoles (2-1), sobre todo en la primera media hora.Una mano del argentinopermitió a Ronaldo irse al punto de penal y no falló.Ya en la segunda partey de nuevo mostró su dominio de la especialidad.Con su doblete, Ronaldo encadena nueve partidos marcando al menos un tanto en la Serie A, igualando un récord que tenía David Trezeguet desde 2005.En este periodo el cinco veces Balón de Oro ha marcado(50 en 70 partidos desde que llegó a la Juventus en 2018).En el tiempo de descuento De Ligt acertó de cabeza para cerrar el marcador.La Fiorentina, que había reaccionado desde quesustituyó en el banquillo a finales de diciembre a, sufrió su primera derrota en el campeonato en 2020.El propietario del club, el empresario estadounidense Rocco Commisso, se mostró muy crítico con los dos penales señalados contra su equipo.Con dobletes de Ciro Immobile (3, 29), que alcanza los, de Caicedo (16 y 38) y otro gol del nigeriano Bobby Adekanye (58), la Lazio no tuvo problemas para derrotar al colista SPAL por 5-1 y mantener su sólida candidatura para el podio final.El que dio un paso atrás en esta lucha fue el(4), que no pasó del(18) y se queda con 39 puntos en la clasificación, empatado con la Roma (5).En una primera parte loca, el brasileñoadelantó a los de Bérgamo (12), pero los genoveses voltearon el marcador con tantos de(19, de penal) y del paraguayo(33).Poco después del tanto del internacional albirrojo, el esloveno(35) anotó el 2-2 que ya no se movería en toda la segunda parte.El Atalanta pudo al menos subir un puesto y entrar en la zona de Liga de Campeones, aprovechando que la Roma había caído el sábado 4-2 en Sassuolo., esta vez ante el Hellas Verona (9).Davide Faraoni adelantó a los visitantes (13) y el turco Hakan Çalhanoglu empató para los lombardos al filo de la media hora de juego (29).