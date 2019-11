Con el proyecto Focos mujeres que abortaron comparten su experiencia

A través de la plataforma digital http://www.focos.org.mx , 67 mujeres de Coahuila –con seudónimos-reportaron un aborto y 9 de ellas accedieron a compartir su experiencia.A nivel nacional, 2 mil 746 mujeres han registrado interrupción del embarazo y 535 han compartido su testimonio.Alejandra Oyosa Romero, coordinadora de Comunicación Estratégica de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, informó que la plataforma digital inició en abril del 2017 a nivel nacional para que quienes hayan abortado compartan su experiencia.En el 99% de las historias, señaló, no hay arrepentimiento, ni duda, las mujeres están seguras de que tomaron lo que consideraron la mejor decisión para sus vidas, aunque en un momento algunas enfrentaron un proceso emocional difícil.“Este es un proyecto de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que ha trabajado más de 20 años por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.La Alianza la integran Católicas por el Derecho a Decidir; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Reproducción Elegida, Ipas México y Population Council, México.“Promovemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, más que se legalice el aborto en México, pues que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas… trabajamos desde la información, la educación sexual integral, la prevención del embarazo a través de métodos anticonceptivos y el derecho a decidir para realizar una interrupción legal del embarazo”.La decisión de abortar siempre ha sido muy estigmatizada y culpabilizada socialmente, por eso se creó Focos, para presentar la otra cara de la moneda, la versión de quienes abortaron y están bien, indicó la también coordinadora general del proyecto Focos.A través de la plataforma, se registran mujeres que tomaron esa decisión y quienes lo desean, pueden romper el silencio y compartir su experiencia para visibilizar la realidad del aborto en México.“Quienes han hablado de lo que significa o implica abortar, han sido personas que son anti-derechos o que no están a favor del aborto, incluso hombres que no han vivido esa experiencia reproductiva, por obvias razones”.Con la plataforma http://www.focos.org.mx , las mujeres pueden entrar y encender un foco en un mapa virtual de México y, si lo desean, dejar su testimonio a través de audios, video o cartas.“Encender un foco significa que las mujeres alzan la mano para decir ‘yo aborté’, y lo importante es que el foco lo enciendan en el estado en que realizaron el procedimiento… hay mujeres que lo han hecho en su estado y otras viajan a la Ciudad de México (donde es legal)”, refirió.