Concierto de Tchaikovski con esencia de primavera

El invierno se despide y se acerca la primavera, la estación feliz como recuerda Vivaldi en su célebre composición. Aunque no fue esta pieza sino otra la que la Orquesta Filarmónica de Coahuila (OFDC) interpretó en el segundo concierto de temporada que ofreció la noche del jueves.Con un teatro casi lleno, la filarmónica presentó un programa compuesto por la Obertura Solennelle Op. 73, de Aleksndr Glazuno, pieza ágil y acelerada, perfecta para entrar en calor y recibir a la siguiente ejecución de los músicos.Dirigida por Natanael Espinoza, la agrupación de música clásica presentó a su solista invitado: Éric Valdés, pianista de 16 años. Notoriamente emocionado, el joven músico tomó su lugar frente al teclado y se preparó para dar rienda suelta al talento que lo hizo acreedor a la Medalla de la Juventud en 2016, con el Concierto para Piano y Orquesta No. 1, de Tchaikovski.Dividida en tres movimientos, la composición del ruso fue también una pieza alegre de espíritu festivo que, sin duda, hacía recordar a la esperada estación de las flores que tendrá su llegada el próximo 21 de marzo.La última y más larga obra de la noche fue la Sinfonía No. 2 en Re Mayor, Opus 73, de Johanness Brahms. La pieza se mostró enérgica en el Allegro Non Troppo, primero de sus movimientos, y tranquila en el Adagio; después llegó el turno del Allegretto Grazioso, que rememoraba una caminata por las praderas. La pieza finalizó con el Allegro Con Spirito.Los siguientes conciertos que tendrá la Orquesta Filarmónica de Coahuila serán el 14 de marzo en el Festival Rodeo Saltillo 2019, donde hará una fusión con música country, mientras que el 16 tendrá el tradicional concierto para celebrar el aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.