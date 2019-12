Con estos cambios a en tu afore tendrás una mayor pensión

Ciudad de México.- Con el propósito de que los trabajadores mexicanos no pierdan tanto capital y la pensión que reciban una vez que se jubilen sea mayor, estos son los cambios que realizó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a su modelo de inversión.



De acuerdo con el portal Dinero en Imagen, desde el día de hoy, las Sociedades de Inversión Especializadas en Retiro (Siefores), que trabajaban por grupo de edad, dejarán de existir y serán sustituidas por los Fondos Generacionales.



El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) está compuesto por 10 afores y cada una de ellas tiene cinco Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefores):



Siefore Básica 4: personas de 36 años y menos

Siefore Básica 3: personas entre 37 y 45 años

Siefore Básica 2: Personas entre 46 y 59 años

Siefore Básica 1: 60 años y mayores

Siefore Básica cero: 60 años y mayores (trabajadores que están próximos a realizar retiros totales por pensión o negativa de pensión, así como trabajadores del ISSSTE con bono redimido).







Ahora, desaparecerán estas cinco Siefores y se integrarán 10 fondos, los cuales son:



Básica inicial: personas mayores de 25 años

Básica 90-94: personas de 25 a 29 años

Básica 85-89: personas de 30 a 34 años

Básica 80-84: personas de 35 a 39 años

Básica 75-79: personas de 40 a 44 años

Básica 70-74: personas de 45 a 49 años

Básica 65-69: personas de 50 a 54 años

Básica 60-64: personas de 55 a 59 años

Básica 55-59: personas de 60 a 64 años

Básica de pensiones: personas de 65 años o más



Con la creación de los Fondos Generacionales se abrirá paso para que los trabajadores continúen en un fondo donde la política de inversión se ajuste a lo largo de toda su vida laboral, lo que evitará la liquidación de activo y, con ello, perder una parte del dinero que el trabajador haya ahorrado.



Por su parte, el chief investment officer de Principal, Juan Verón, señala la creación de estos Fondos Generacionales permite la atención de la mayoría de los retos que enfrenta una persona que quiere ahorrar para su retiro, como conocer el plan de inversión y su conexión con el retiro, además, lo acerca a construir una estrategia de inversión que se ajuste a su ciclo de vida y al ciclo económico.



También destaca que este nuevo modelo inversión tiene grandes beneficios como la unión de la gestión de los recursos al perfil demográfico de los afiliados, es decir, que se crea un traje a la medida para los mexicanos basándose en los comportamientos agregados de ahorro e inversión.



Finalmente, es importante señalar que el trabajador no deberá hacer ningún movimiento en su afore, ya que este se hará de manera automática y el cambio lo verá en su estado de cuenta desde el primer trimestre del año, aunque los mayores rendimientos esperados no se verán de manera inmediata, sino a largo plazo.



Con información de Oink Oink.