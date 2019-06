Con Ferreti no trabajabamos, hacíamos cascarita: Ochoa

Guillermo Ochoa, uno de los actuales referentes del equipo nacional, explicó cómo eran los entrenamientos durante el interinato de Ricardo "Tuca" Ferretti y, además, arremetió contra la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) por elegir canchas que no son aptas para la práctica del futbol.Después de la victoria de México frente a Ecuador (3-2), el portero habló con los medios e hizo una dura crítica al trabajo durante el último periodo de Ricardo Ferreti al frente de la dirección técnica de la selección mexicana."Cuando estaba el interinato no trabajábamos ningún día. Hacíamos cascarita, tenis balón, muy poca cosa. Y así, a este nivel, es muy difícil ganar sin una idea, sin una filosofía", dijo el arquero que la última temporada defendió la portería del Standard de Lieja.El "Tuca" ha estado al frente de la selección mexicana por un par de periodos, el más reciente fue inmediatamente después de la Copa del Mundo Rusia 2018, cuando Juan Carlos Osorio dejó la dirección del equipo y el saldo fue muy malo, pues el estratega brasileño perdió cinco de seis partidos.Respecto a la gestión de Gerardo "Tata" Martino, Ochoa destacó el hecho de que con el argentino, el futbol de México tiene metas e ideas futbolísticas claras, pues ha sabido encaminar el talento mexicano por una buena ruta."Nos sentimos bien, confiamos en lo que nos dice (Martino). Creemos mucho en su idea de futbol y hoy lo demostramos. Quizá no fue el mejor partido de todos, pero también es importante no jugar bien y ganar", expresó.Por otro lado, el guardameta también arremetió contra la Femexfut por el hecho de tener que jugar en canchas de pasto sintético, las cuales no están adecuadas para partidos de futbol."No creo que sea tema de que así es el futbol, pero también se pueden evitar; sabemos que estos son arreglos que tiene la Federación con Zoom, son acuerdos comerciales de jugar en estadios que no son de futbol, son sintéticos, son parchados".En este sentido, Ochoa indicó que las lesiones de sus compañeros Héctor Moreno y Jorge Sánchez no fueron las únicas que se suscitaron en el partido, ya que los acuatorianos también se vieron obligados a cambiar a Jefferson Orejuela debido a una molestia muscular.La razón del canterano de América por jugar en campos de césped natural no es un capricho. "La carga en las piernas, los apoyos en las rodillas y en los tobillos son distintos", se justificó.Al final, el portero fue contundente con su conclusión: "Es un tema que se tiene que corregir, ojalá se piense más en el futbol, en el futbolista y no en lo comercial, que los más dañados son los aficionados y nosotros como jugadores".