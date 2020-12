Con Gatell como líder de vacunación, todo tipo de sospecha de mal manejo es válida: PAN

Escuchar Nota

“Un hombre que, cuando gobernó al entonces Distrito Federal, lo dejó endeudado, lo dejó con la tasa más grande de desempleo y con el crecimiento económico más vergonzoso, esos son los perfiles de hoy, de los hombres del pasado vestidos de Morena”, sostuvo.



“No queremos pensar que Gatell ya vacunó a su familia o a los amigos del gobierno, esto, ante su obsesión de controlar estos cargamentos”.



El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que ante el arribo de más vacunas Covid y derivado de la primera carga de insumos a México hace unos días, es necesario crear unA través del diputado federal Rigoberto Mares Aguilar, el blanquiazul señaló que esta propuesta va de la mano de la labor que desarrolla el Ejército Mexicano, pero “con el subsecretario López-Gatell comandando la estrategia, todo tipo de sospecha sobre otro mal manejo, es válida en este momento”, aseguró.Sin dejar de celebrar el avance de la ciencia y externar,pero el legislador federal apuntó que México debe ver esta oportunidad como una lección, pero también debe quedar guardada en la memoria política de México,Estas desgracias, indicó, son efecto de no saber llevar las riendas del Gobierno federal y de la falta de experiencia en la instrumentación de política pública, como la que mostró a lo largo de estos meses, Andrés Manuel López Obrador.La crecimiento de la pandemia en México es un ejemplo de lo que no se debe hacer más en el mundo, advirtió el legislador del PAN tras pedir que los ciudadanos deben tener participación explícita en la agenda de vacunación del país.Recordó que el PAN ya alzó la voz para que la Federación autorice que los gobiernos de los estados hagan sus compras y no sea la 4T quien quiera colgarse la medalla de la “salvación”; esto se trata de un acto comercial donde hay recursos públicos de por medio y no la bondad presidencial.