Con inversión de 24 mdp, entrega MARS drenaje pluvial en Ciudad Industrial de Torreón

“Estoy seguro que va a futuro y tiene una reserva importante para seguir construyendo opciones para que esta área siga siendo una opción de productividad”, manifestó Riquelme Solís.

“Hoy, Estado y Municipio damos muestra de resultados, cordialidad y eficiencia de obras como drenaje, pavimentación y otras que habían quedado comprometidas en el Programa ‘Vamos a Michas’, en las que hemos ido lentos pero con paso seguro”, indicó.

“Miguel Riquelme cumple sus promesas. Hoy se entrega la segunda etapa de este drenaje, pues cuando llovía se trastocaba toda la actividad de la zona”, destacó.

“Agradecemos también al gobernador Miguel Riquelme que con seguridad, con patrullaje nos brindan certeza en nuestras empresas”, expuso Garnier Flores.

El gobernadorentregó elcon inversión de 12.9 millones de pesos en su segunda etapa, y 24 millones de pesos en total.El Mandatario estatal comentó que esta es una acción de la que no sólo destaca el monto, que puede no ser tan significativo, sino que se hizo un estudio en dicha obra.Reconoció que, y queAhora este drenaje pluvial ya está probado y hoy se entrega la segunda etapa.En ese sentido, recordó que la Comarca Lagunera ha presentado algunas quejas, una de ellas eran sus parques industriales, por lo que espera que este año, bajando los niveles y efectos de la pandemia por el Covid-19, se pueda seguir promoviendo esta tierra en otras partes del mundo.Informó que por ahora se define la licitación para el, sumándose a las que hace el Ayuntamiento de Torreón en diversos puntos de la ciudad.Riquelme Solís agregó que dentro de la emergencia sanitaria, la llamada “Perla de La Laguna” sigue siendo un ejemplo y se ve en la parte de la, que es donde luce el trabajo en equipo.Aquí, señaló que hoy amanece al 26 por ciento de ocupación hospitalaria y al 23 por ciento en camas de terapia intensiva, luego de ser una de las regiones más complicadas.De la misma manera, advirtió que todavía falta para que toda la población cuente con la vacunación, la que se deberá llevar con orden, pero se deberá seguir manteniendo el equilibrio entre reactivación económica y salud.Finalmente, felicitó a los empresarios de la zona por su empuje a la región y a Coahuila., Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (), informó que la segunda etapa de esta obra que hoy se entrega tuvo una; en la primera se aplicaron 11.1 millones de pesos.Informó que este sistema combinado de almacenamiento, filtración de precipitaciones al subsuelo y desalojo a la red existente representa una solución sustentable de la problemática.Además, se salvaguarda la seguridad de los laguneros que trabajan en el sector, la infraestructura vial existente y el patrimonio construido de diversas organizaciones que son sostén del desarrollo económico.La obra consiste en 429 metros lineales de 10 pulgadas, 540 metros lineales de 8 pulgadas en líneas de presión, 2 mil 245 metros lineales de tubería de 18 pulgadas, 289.10 metros lineales de tubería de 20 pulgadas de líneas de alimentación y 70 bocas de tormenta.Dos cárcamos de 144 metros cúbicos y de 94 metros cúbicos, laguna de regulación para alojar 12 mil 600 metros cúbicos, dos bombas de 120 y dos bombas de 150 litros por segundo., alcalde de Torreón, agradeció al Estado por invertir en acciones como estas, que son de gran trascendencia para los, presidente de Ciudad Industrial de Torreón, expresó su satisfacción de representar a la, al tiempo de mencionar su beneplácito por esta obra que no sólo mejora el problema, sino que, comentó, da para más adelante.Al evento también acudieron la diputada local Olivia Martínez Leyva y su homólogo Mario Cepeda, así como funcionarios estatales, municipales, y empresarios de la región.