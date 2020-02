Con inversión y empleo México saldrá de recesión: Carlos Slim

Escuchar Nota

El empresario Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, aseguró que con mayor inversión en infraestructura y empleo, la economía mexicana podrá salir de la contracción en la que se encuentra actualmente#Video @pedrovillaycana pic.twitter.com/SdrdcD6xWb — El Universal (@El_Universal_Mx) February 25, 2020

El empresarioconsideró que con inversión y generación de empleo México podrá salir de la recesión económica confirmada este martes por el(Inegi).Tras reunirse con el, en Palacio Nacional, explicó que revisaron nuevamente el plan de infraestructura energética, sin embargo, todavía no se concretó una fecha para su presentación pública.“Inversiones necesarias de infraestructura para que se mejoren las condiciones económicas, entre más inversión pueda haber de la infraestructura, más rápidamente podemos tener actividad económica,”, señaló Slim.¿Con esto México puede salir de la contracción?, se le cuestionó., afirmó.En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (), Carlos Salazar Lomelín, reconoció queMencionó que ayer por la noche de reunieron el jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y hoy con el secretario de Hacienda, para dar seguimiento a losque, insistió, aún no tiene fecha para darse a conocer.“Claro que nos preocupa, aquí estamos en eso, por qué creen que estamos detrás de un proyecto tan importante, se los hemos platicado, en la medida que haya inversión el crecimiento, en la medida que hay crecimiento hay empleo para todos, mayor dinero para todos los mexicanos y por ende bienestar”, dijo Salazar al salir de Palacio Nacional.Salazar explicó que else ha retrasado por la cantidad de proyectos que se tienen que revisar. Finalmente, negó que los empresarios se sientan presionados por el gobierno federal para invertir en el país.