‘Con la caída de ‘El Chapo’ cambiamos un lobo por 37 coyotes’

"Sigue el dinero". La frase de 'Garganta Profunda' en Todos los hombres del presidente, convertida en consigna a la hora de abordar realidades y ficciones sobre organizaciones criminales, es el principal leitmotiv de La frontera (Ed. Harper Collins).La última entrega de la trilogía que ha convertido a Don Winslow (Nueva York, 1953) en uno de los grandes referentes de la novela criminal va un paso más allá en la radiografía de la frustrada guerra contra las drogas: a través de Art Keller, convertido ahora en jefe de la DEA, Winslow traza con precisión el flujo de dinero que conduce desde los campos de amapola de Sinaloa y Jalisco hasta los despachos de Washington y Wall Street. En medio, un gigantesco mosaico social en el que tienen voz propia narcos y yonquis, políticos y camellos, policías e informantes. Hasta los álter egos de Trump y su yerno tienen cabida en sus páginas. Todos acaban, de una u otra manera, con las manos manchadas de sangre.Obviamente estaba equivocado, porque después de publicar El cártel comenzó la epidemia de la heroína en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en una "crisis" -cosa que no es-, tuvimos un cambio político drástico en nuestro país, México ha experimentado sus dos años más violentos desde que hay registros... Y yo quería escribir sobre todas esas cosas. En un nivel secundario, me di cuenta de que, aunque había resuelto el conflicto externo de Art Keller, el personaje principal de la trilogía, no había hecho lo mismo con su conflicto interno. Quería finalizar la historia con un Keller contra Keller.Eso creo, aunque no quiero dramatizar más de la cuenta, ni compararme de ninguna manera con los periodistas mexicanos que han sido asesinados por escribir sobre este tema. Ellos son los verdaderos héroes. Pero sí, desde luego que te afecta. Gente que conocí, fuentes con las que entablé una cierta amistad, no han sobrevivido. Aunque voy a abandonar la guerra contra las drogas, no estoy muy seguro de que ella me vaya a abandonar a mí.Hay una escalada en las atrocidades que se narran en cada una de las tres entregas. ¿Por qué los cárteles optaron por esa espectacularización de la violencia?Se produjo un cambio en torno al 2014, cuando entraron de lleno en esta teatralización de la crueldad. Antes de eso, intentaban esconder sus crímenes. Después de esa fecha, los grababan en vídeo y los difundían en Internet. Es una forma de intimidación, pero también una herramienta para reclutar nuevos miembros. ISIS copió a los cárteles mexicanos, ellos llegaron antes a ese tipo de propaganda sádica. Ahora no creo que haya acabado del todo, pero sí veo que esa era está empezando a decaer. Siguen matando, pero prefieren pasar desapercibidos.Desde luego. Aunque tendemos a pensar en los cárteles como organizaciones piramidales, con alguien en la cúspide que los dirige, no es el caso del cartel de Sinaloa, que se parece más a un pastel de bodas. En la capa superior hay varias personas al mando y Guzmán era la más visible. Tras su captura definitiva la cosa acabó como el Rey Lear, con sus hijos y sus socios luchando entre ellos. Otros cárteles vieron la oportunidad de quitar de enmedio a Sinaloa y tomar su liderazgo, en especial el cártel de Jalisco Nueva Generación. Hemos cambiado un lobo por 37 coyotes.Nunca podremos solucionar el problema de las drogas en la parte de la producción. Es imposible. El problema está en la parte del consumo, que se lleva a cabo mayoritariamente en los Estados Unidos y Europa. Nosotros somos los que hemos alimentado a los cárteles hasta convertirlos en ricos y poderosos. El muro de Trump no conseguirá absolutamente nada para solucionar esto, porque el 93 por ciento de las drogas que provienen de México logran pasar a través de los tres puestos fronterizos legales más transitados del hemisferio norte.En 'La frontera' uno de los personajes es un sosias de Trump. ¿Cree que en los próximos meses habrá un 'impeachment' para desalojarle de la Casa Blanca?No lo sé, aunque creo que todos estamos intentando proyectar eso con tantas ganas... No creo que lo logren antes de las elecciones. En cualquier caso, será interesante ver cómo cae.Es curioso, en los últimos tiempos parece que observarmos la realidad como si fuera una serie televisiva, pendientes del próximo 'cliffhanger'...Es verdad. Y sin embargo, si escribieras algunas de estas cosas para una serie de televisión, los productores tirarían el guión a la basura por ser demasiado inverosímil. Hemos degradado tanto lo escandaloso que ya nada nos lo parece. Yo había terminado con este tipo cuando se burló de un periodista minusválido, no podía creer que hubiera sobrevivido a eso. Ahora parece una de las cosas menores de todo lo que ha hecho. En el fondo me aterroriza porque, si miramos atrás en la historia, recuerda a cómo surgieron los regímenes fascistas en Europa.No es mi objetivo prioritario. Mi trabajo es escribir una buena novela criminal, porque me apasiona el género. Algunos de mis libros están muy próximos a sucesos que han ocurrido en la realidad. Si consigo hablar de esos hechos a la gente de una manera más humana, trascender los titulares de la prensa y estimular la reflexión y el debate entre mis lectores, estaré muy contento. Este libro no sólo trata de la frontera física entre México y Estados Unidos, sino de fronteras internas, éticas, morales y políticas. Cuando cruzas una de esas fronteras, ¿puedes volver atrás? Esa es la cuestión que pretendo plantear. Pero mi prioridad absoluta es intentar contar una buena historia.Empecé a leer a Elmore Leonard. Después descubrí a un escritor menos conocido pero igual de bueno, George W. Higgins, que escribió Los amigos de Eddie Coyle. John D. McDonald, James Ellroy... Me enamoré del lenguaje, del punto de vista y de que los personajes pertenecían a ese lugar que Springsteen definió en Darkness on the edge of town. Eso es lo que me fascinó en primer lugar y lo que todavía me sigue fascinando en la actualidad.El género le permite presentar personajes como Denny Malone en 'Corrupción policial' o Art Keller en esta trilogía. Cuando se embarcan en la batalla, aunque a veces ganan, se arriesgan a perder la humanidad por el camino...Para mí es la pregunta esencial de la ficción criminal. ¿Cómo puedes vivir una vida decente en un mundo indecente? Nunca me canso de plantearla. En La frontera, una de las razones de que le pusiera ese título es porque no sólo trata de la frontera física entre México y Estados Unidos, sino de fronteras internas, éticas, morales y políticas. Cuando cruzas una de esas fronteras, ¿puedes volver atrás? Esa es la cuestión que yo pretendía plantear y que está presente en muchos de mis personajes.Es un trabajo que me apasiona y por el que me siento muy agradecido, pero me considero un obrero de la literatura. Empiezo a escribir a las 5 y media de la mañana y trabajo hasta esa hora de la tarde durante cinco días a la semana. Cada escritor es un mundo. Yo tengo que invertir mucho tiempo, de momento no he encontrado ningún sustituto a eso, llámalo inspiración o como quieras. Algunos días son buenos y otros pésimos, pero eso es aplicable al trabajo de casi todo el mundo. A veces me pongo de los nervios cuando oigo o leo a escritores que idealizan su lucha frente a la página en blanco. Todo el mundo se esfuerza, todo el mundo sufre decepciones y rechazos, todo el mundo ha tenido una relación que no ha funcionado o sueña con aspiraciones que nunca ha alcanzado. Los escritores no somos mejores o más importantes que los demás.Siempre quise ser escritor, desde que era niño, pero el mundo parecía no estar de acuerdo con eso (ríe). Hice muchos trabajos distintos para traer comida a la mesa y pagar las facturas, pero durante la mayor parte de mi vida seguí escribiendo. Lo que siempre le digo a aquellos que aspiran a convertirse en escritores es "no os rindáis".En su cuenta de Twitter da algunos consejos a aquellos que aspiran a convertirse en escritores. ¿Le hubieran venido bien esos consejos antes de conocer por dentro la industria editorial?Ojalá, pero nunca tuve un mentor. Mucha parte del camino ha consistido en tropiezos y caídas, pero siempre he intentado caer hacia adelante. A lo largo de los años he aprendido unas cuantas cosas. Durante las dos últimas semanas he estado de gira presentando el libro y una de las cosas que más me gustan es cuando algunos escritores se acercan para decirme que mis consejos les han ayudado, que les han dado fuerzas para seguir.Siempre es algo complicado. Hay cosas que los directores quieren que yo sepa, hay cosas que yo quiero que sepan... Una de las cosas que me gustaría que los directores aprendieran es que 2.000 años antes de que ellos empezaran a contar historias, los escritores ya llevábamos un tiempo haciéndolo. Entendemos el proceso y la necesidad de cortar ciertos pasajes o personajes enteros. No soy uno de esos escritores que miran por encima del hombro a los guionistas, para mí hacen un trabajo extremadamente difícil. Leo los guiones, les paso notas, tengo una cierta influencia en lo que sucede, pero siempre es un compromiso. Es algo tan diferente... Escribir un libro es un acto solitario. Hay semanas enteras de mi vida en las que no veo a nadie más que a mi mujer. Y lo que sucede en las páginas a veces tiene cierta influencia de los editores, pero básicamente hago lo que quiero. Cuando ves una película, sabes que muy probablemente han intervenido en ella cientos de personas. No solo el director, el guionista y los actores, sino los diseñadores de arte, peluquería, vestuario, iluminación... Es una actividad colectiva que los escritores debemos entender como tal.Somos personas muy diferentes, con dos visiones del mundo muy distintas. Oliver es un tío interesante. ¿Sabes qué es lo mejor de que adapten uno de tus libros al cine? Un buen día te sientas en tu estudio, tienes una pequeña idea y empiezas a escribir. Y quizá tres, cuatro o cinco años después, literalmente cientos de personas reciben un salario gracias a eso. Nunca me había dado cuenta realmente de esto hasta que un día, buscando localizaciones para Salvajes, de repente aparecieron veinte personas para que yo las guiara por distintos lugares. Y fui consciente en ese momento: toda esta gente está pagando matrículas de universidad para sus hijos, tiene hipotecas o alquileres... Gracias a esa pequeña idea que tuve hace años, puede hacer frente a sus gastos. Y eso es muy emocionante.