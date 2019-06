¡Con la mira en la gloria!

A 27 días para el encendido del pebetero continental y el saltillense Ernesto Boardman afina detalles para los que serán sus segundos Juegos Panamericanos, siendo Lima 2019 el destino trazado en su ruta olímpica; una medalla y la cuota para Tokio 2020 son los principales objetivos para el arquero.Llegó una etapa de reflexión tras lo hecho en la Copa del Mundo de Turquía y el Campeonato Mundial de Holanda, donde los resultados no fueron favorecedores, pero hoy Boardman es un atleta más maduro, con mayor autocrítica, y ahora analiza cada aspecto para no cometer errores en la fiesta del continente americano.“Me siento muy bien, después del Mundial se hicieron algunos ajustes ahora que llegué a mi casa, varios ajustes con el arco y la flecha, me siento muy cómodo, se han tirado buenas puntuaciones, técnicamente me siento bien y sigo trabajando la parte mental, de aquí a Juegos Panamericanos puedo llegar en muy buenas condiciones”, dijo.Los Juegos Panamericanos son de gran relevancia para su carrera, ya que fue en la segunda competencia del ciclo olímpico donde comenzó su ascenso como seleccionado mayor. Toronto 2015 dejó una huella imborrable en la vida de Ernesto Boardman, y ahora, cuatro años después, las aspiraciones van más allá que una medalla dorada por equipos.“Quisiera ganar una medalla individual y mejorar lo que hice, que la verdad no lo hice muy bien en Toronto 2015, yo creo que es muy probable la medalla de oro en equipo mixto, por supuesto buscar repetir el oro por equipos, vamos tres de tres”, recalcó.El trabajo mental ha sido clave para la regularidad de Ernesto Boardman como arquero nacional, y pese a no obtener los mejores resultados en sus dos últimas competencias internacionales, ha llegado a una tranquilidad en la línea de tiro, misma que quiere poner a prueba en Lima 2019.“En estos últimos torneos que hemos tenido, la verdad me he mantenido muy tranquilo, muy seguro en mis disparos, yo se que no se notó mucho por las puntuaciones que hubo, pero con los ajustes que le hemos estado haciendo al arco, me ha estado dando mucha confianza, lo principal es enfocarme en el proceso de disparo, en mi trabajo y en lo que tengo que hacer”, concluyó.