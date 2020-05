Con la reactivación económica, es decisiva ahora la supervisión de los protocolos sanitarios: MARS

Escuchar Nota

“Empezamos de manera cautelosa esta reactivación, para el rescate de la economía y la recuperación del empleo, pero transitando con la responsabilidad de mantener la salud y preservar la vida de los coahuilenses”, según el gobernador.



No hay marcha atrás en la reactivación económica gradual que se inició en Coahuila en diversos sectores como el comercio y la industria, así como otros prestadores de servicios. Pero ahora será decisiva para avanzar a las siguientes fases, la supervisión de los municipios para hacer que se cumplan los protocolos sanitarios tendientes a contener una eventual alza en los contagios por COVID-19, declaró el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís.Precisó que será a través de los sub comités Regionales de Salud que sesionan semanalmente, que se tomen los acuerdos pertinentes respecto a los órganos de inspección y vigilancia que en cada municipio tengan facultades para revisar a los negocios autorizados para operar y la manera como lo hacen y hasta aplicar clausuras.Riquelme Solís hizo ver que no debe haber confusión respecto a los giros que se reactivaron. “ Pero debe quedar bien claro que en todos los giros autorizados se deben extremar ahora las medidas de control en la prevención tanto de los trabajadores como hacia las personas que atienden. En las industrias aplicar los protocolos, la sana distancia, el uso de cubre-bocas”.La reactivación económica en Coahuila se emprendió de manera cautelosa y prudente que implica una corresponsabilidad con alcaldes y alcaldesas y mucho trabajo para monitorear empresas, industrias y negocios del comercio. “ Empresarios, trabajadores, gobierno y sociedad, tenemos una sola encomienda, la reapertura para el rescate de la economía y la recuperación del empleo, pero transitando con la responsabilidad de mantener la salud “, dijo.México sigue en la Fase 3 de la pandemia por Coronavirus por lo cual estas medidas de reactivación que incluye que la gente pueda salir a trabajar por motivos esenciales, no implica que ya se salió de la contingencia.Con diferentes medidas sanitarias, ya se reactivaron restaurantes, supermercados, hoteles, comercio organizado, plazas comerciales, clubes deportivos, centros recreativos privados y mercados al aire libre, pero en cada municipio se aplican acciones determinadas, de acuerdo con sus cifras de contagios.En todo Coahuila, se mantienen filtros de revisión en zonas urbanas y acceso a los municipios para revisar el uso de cubre-bocas.