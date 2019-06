Con lágrimas reciben restos de Norberto en Chihuahua

La mañana de este miércoles el cuerpo de Norberto Ronquillo, joven secuestrado y asesinado al salir de la Universidad del Pedregal al sur de la Ciudad de México, llegó al Aeropuerto de Chihuahua donde decenas de jóvenes, familiares y amigos lo esperaban vestidos de blanco; hubo aplausos y lágrimas.Los restos de Norberto Ronquillo serán trasladados en breve al poblado de Meoqui donde actualmente vive su familia y donde residió a pesar de haber nacido en la ciudad de Delicias.A las 9:50 se espera que el cuerpo sea llevado al templo de San Pablo Apóstol donde permanecerá para que las personas puedan acompañar a la familia en su duelo.Cerca de las 18:00 horas se realizará una misa de cuerpo presente.Fuentes cercanas a la indagatoria señalan que dos son las líneas de investigación más fuertes en el caso de Norberto: la posible participación de un grupo delictivo dedicado al secuestro conocido como Las Pelonas, el cual opera en la zona sur de la ciudad, y que personas allegadas estuvieran involucradas en el plagio y asesinato del joven.Por la mañana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró vía Twitter que la Procuraduría le informó de las líneas de investigación y avances en el caso y que continuaban en contacto con los familiares.Estamos comprometidos en cumplirle a la ciudadanía, vamos a cumplir, no nos va a vencer la delincuencia. Son cosas que ocurren. Estamos dedicados a trabajar, a hacer justicia”, dijo más tarde tras participar en una entrega de programas sociales encabezada por el presidente de la República, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.En ese foro, Andrés Manuel López Obrador respaldó la labor de Sheinbaum.No estás sola, no estás sola. La maltratan mucho, unos grandulones, ventajosos, pero tiene el apoyo del presidente de México y de todo el pueblo de la Ciudad de México”, dijo.Sheinbaum aseguró que habrá más patrullas y capacitación a mandos policiacos para erradicar la corrupción que había alcanzado a las instituciones.En otro acto, el presidente de la Coparmex en la capital, Jesús Padilla, demandó cambiar la estrategia de seguridad porque no está mostrando eficiencia.Esto ha sido muy doloroso, es una pesadilla, pero tenía que venir a agradecerles todo el apoyo”.Esas fueron las palabras de Norelia Hernández, madre de Norberto, después de las exequias que se realizaron en una funeraria del sur. Agregó que lo ocurrido con su hijo no tiene qué ver con la política.Con la jefa de Gobierno, con la procuradora no fui a pelear, no, fui a alzar la voz por todas las Norelias, por todos los Norbertos. (...) Si hubo gobiernos que no han hecho nada, que si el otro gobierno tampoco; eso ya no importa, lo que importa es de la muerte de Norberto para acá, qué viene, quién va a cubrir esas leyes con tantos huecos, quién va a hacer que las cosas funcionen mejor”, reclamó.La familia invitó en redes sociales a sus amigos y conocidos a las exequias que se realizarán hoy en su natal Meoqui, Chihuahua.