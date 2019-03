Con lluvia, frío y asoleados hacen frente en la Narro

En un día normal de trabajo, Diana Zamora, secretaria de la UAAAN, estaría sentada en una silla acolchonada y resguardada por una cómoda oficina en las instalaciones de la Narro. Ahora está bajo un toldo de no más de cinco metros, cubierto con plásticos y algo de cartón.Así lleva ya 40 días, lo equivalente a tres quincenas sin cobrar los 4 mil pesos que gana. Desde que inició la huelga de trabajadores administrativos, ella forma parte de la guardia en el emblemático arco de la entrada a la Universidad.Dice que los trabajadores administrativos han sido duramente criticados por exigir sus derechos laborales. Y en redes sociales los han atacado llamándolos haraganes por querer estar sin trabajar y sentados mientras mantienen las instalaciones cerradas.Dice que no es así. Que nadie lo está disfrutando. Al contrario. La están sufriendo más que los maestros y alumnos que están en sus casas. Porque ellos tienen que cubrir guardias para el resguardo de las instalaciones, con horarios incluso más amplios que los de un día laboral ordinario.Ella, por ejemplo, todos los días tiene que levantarse más temprano de lo común, no solo para enviar a sus hijos a la escuela y al marido a trabajar, también tiene que prepararse comida para ese día. Sale de su casa lo más temprano posible, porque su guardia comienza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche. En vez de ocho horas diarias, ahora se ausenta de casa 12.Pero, además, permanecer sin hacer prácticamente nada más que vigilar la entrada o salida de estudiantes o investigadores a realizar proyectos, atendiéndolos en un lugar poco cómodo, a veces sin tener dónde sentarse y soportando las inclemencias del tiempo.“Ha sido difícil, nos ha tocado en un día niebla, viento, granizo, lluvia, sol, mucho frío, mucho calor, y así han estado los días. Nos resguardamos, pero no hay mucho cobijo, terminamos mojados, enlodados y entumidos”, comenta Diana.Y el otro problema que tiene que enfrentar está en el hogar. Porque lleva ya tres quincenas sin recibir sueldo y lo poco que tiene de otra entrada de dinero por la venta de cosas no le da para todos los gastos de ella y sus hijos.Ahora ya la ve difícil para el pago de despensa, que es mucho menor y con lo básico, disminuyendo totalmente salidas de paseo o la compra de ropa, cosas extra o gustos de sus hijos. Porque le dan prioridad al pago de recibos de agua, luz y gas.Piensa que de continuar la huelga una quincena más, comenzará a hacer lo que otros compañeros, que han tenido que recurrir a pedir préstamos para poder sobrevivir, porque no tienen otras entradas de recursos extra, y lo poco que tenían de reserva ya se les terminó.Entre las que tomó previsiones y tuvo un guardadito para poder resistir sin recibir sueldo lo que dure la huelga está Gloria Bernal Torres, quien trabaja en la Dirección de Investigación, y quien ahora a más de 40 días de huelga, comienza a ver que ese extra se le puede terminar.“Yo sí he tenido, pero a veces uno tiene algo guardado; ahorita estoy bien, pero ya comienzan a llegar los recibos de la luz, el agua, el teléfono, y comienza uno a hacer cuentas, yo pienso que vamos a completar, pero si dura más, no sé cuánto más resistiré”, declara Gloria.Existen muchos compañeros a quienes ya se les acabó su reserva y están teniendo que recurrir a apoyos sociales para sobrevivir, o préstamos, incluso entre los compañeros, porque piensa que la resistencia vale la pena.A ella le sigue indignando que el rector siga sin querer negociar y condicione el pago de sueldos caídos, negándose a entregar el bono de apoyo familiar, porque con ese dinero los trabajadores van a poder pagar lo que ya deben a los prestamistas.Platica que a algunos de los compañeros más activos de la huelga se les terminó el dinero para sus familias desde la segunda quincena, pero otros compañeros los han estado ayudando compartiéndoles la comida del día, para que el poco dinero que reciben de amigos o familiares, lo utilicen completamente para el sostenimiento del hogar.Dice que el fondo de ayuda por la huelga se les terminó pronto. Muchos pensaron que con ese dinero podrían subsistir hasta el término de la misma, pero nunca se imaginaron que el rector le apostara al cansancio o declarar ilegal la huelga, con lo cual dejaría sin sueldos caídos a todos los del gremio, quienes, de ser así, se verían en problemas, sobre todo los que ya deben ese dinero.Aun así, dice que los miembros del Sindicato están firmes. Que ni siquiera los apuros económicos los debilitan. Saben que sus demandas son justas y que el rector ha favorecido a los del sindicato de académicos, lo cual es una injusticia.“Por qué a ellos sí les otorgó más beneficios que a nosotros. A nosotros nos ven con desprecio, nos humillan ofreciéndonos menos que a ellos, como si fuéramos trabajadores de segunda. Y eso no es justo, solo estamos pidiendo lo justo, lo mismo que a ellos”, declaró la trabajadora.El otro sacrificio que están haciendo los trabajadores administrativos en huelga es la ausencia de la familia. Porque las labores de resguardo de la Universidad les están dando más tiempo de trabajo que un día laboral normal.En el caso de Miguel Briseño, que labora en el área de Difusión Cultural de la Narro, le tocó estar dentro del comité de huelga como supervisor de que todas las guardias se cumplan, y para eso tiene que acudir a todos los puntos, todos los días, en todos los horarios, para pasar lista.“Hay tres turnos, de 8 a cuatro, de 4 a 10, y de 10 a 8 de la mañana. Cuando nos toque ir temprano vamos a las 4 de la mañana, si nos toca a la mañana siguiente, dependiendo de los compañeros, hay que regresar a las 8, si no en el turno siguiente, o en la noche”, señala el trabajador.Se supone que son jornadas que en teoría están planteadas para dirimirse en ocho horas, pero ocupa de 12 a 14 horas estar cumpliendo toda esa labor, resalta Miguel Briseño, sobre todo porque las guardias están alejadas unas de otras.Por ejemplo, hay que ir de las instalaciones en el Campus Buenavista, donde hay que checar distintos puntos, al rancho experimental Los Ángeles, y luego bajar hasta el centro a los internados, lo cual solo en trayecto le ocupa mucho tiempo y esfuerzo.Sí, hay que admitirlo, todos tenemos una capacidad física, todos tenemos necesidades en nuestras casas, todos tenemos espacios en los que tenemos que estar en nuestros respectivos domicilios, y allá no hay perdón, aquí tenemos que venir a sacar la jornada adelante, y en nuestras casas igual”, expresa.De tal manera que si antes tenían tiempo para dedicarle a sus familias, ahora ya no, porque en su trabajo ordinario cumple con sus ocho horas diarias y días de descanso, pero ahora ocupa la mayor parte del tiempo en la huelga y sin sueldo.Piensa que este sacrificio de no poder ver o estar con la familia va a valer la pena cuando logren su cometido, porque a pesar del cansancio, aún está firme y apoyado de su familia, que es la que cuando tiene tiempo de verla, le cuentan que hay quienes descalifican su movimiento, tildándolos de flojos.“Quisiera yo que vinieran a verificar una jornada física, y que vieran que realmente se está poniendo todo el empeño por resguardar las instalaciones de la Universidad. Sí es cansado, es laborioso, pero lo estamos haciendo con mucha convicción”, declara Miguel.Ahora están también preocupados porque la huelga lleva más de 40 días y el ahorro que tenían para soportarla se está acabando, y eso dice, lo sabe el rector, quien le está apostando al cansancio y que los trabajadores se queden sin dinero.“Pero no hay un paso atrás, y sobre todo estar convencidos de que lo que nos ampara es la ley y que el movimiento es por justicia laboral, que nos den lo que nos toca según la ley”, expresa el hombre, quien ahora pasa la mayor parte del tiempo en una camioneta.Esta consiente de las carencias de todos los agremiados, pero cree que todos están viviendo estos sacrificios como en otras ocasiones, y que sus familias se los agradecerán en su momento, haber aguantado tantos sacrificios económicos y de tiempo con ellos.