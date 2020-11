Con memes, fans de Los Simpsons responden a Disney+ por falta de temporadas

Escuchar Nota

Los que contrataron Disney Plus por los Simpsons // la compañía pic.twitter.com/mlW8l3MgAE — (@Zerecito) November 17, 2020

En Disney Plus no están las temporadas viejas de los Simpson. Exijo venganza, quiero venganza! pic.twitter.com/EC1zrChPX2 — Rejected (@MeHacesPalta) November 17, 2020

Todos los que contrataron Disney Plus por un año, sólo para ver a los Simpson y les dan sólo 2 temporadas de las nuevas, la 29 y la 30. pic.twitter.com/298WNVK7OE — (@rubinol_cr) November 17, 2020

#DisneyPlus solo subió las temporadas 29 y 30 de Los Simpson. pic.twitter.com/gNuLno54PM — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) November 17, 2020

Entrando a #DisneyPlus para ver los Simpson / Después de ver que solo están las últimas temporadas. pic.twitter.com/UEscmQiSAo — Oso Tramposo (@oso_tramposo) November 17, 2020

Donde están las primeras temporadas de los simpsons!!??

Donde están las primeras temporadas de los simpsons!!?? pic.twitter.com/oRS5NuITkN — Damián Iza Smolny (@IzaSmolny) November 17, 2020

- Oiga, Disney Plus... Su publicidad decía que tendría todas las temporadas de Los Simpson.



- Oh, creo que lo imprimieron mal: pic.twitter.com/lF83gX639n — Presidente Kang (@PresidenteKang) November 17, 2020

¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Por que mierda #DisneyPlus no tiene TODAS las temporadas de Los Simpson? Por lo menos yo si! pic.twitter.com/dpwnZsIcPb — Le Pongo Simpson (@PongoSimpson) November 17, 2020

Latinoamericanos: Suban todas las temporadas de Los Simpson a Disney+

Disney: pic.twitter.com/ut4oVOYth0 — Sebastián García (@Sebas_JCG) November 17, 2020

Quería ver desde la temporada 1 de los Simpsons... pic.twitter.com/BfROq4HaUL — Tonga (@elfracatonga) November 17, 2020

Cada RT es una agitada de brazo fuerte para @disneyplusla por poner solo las temporadas 29 y 30 de Los Simpsons. pic.twitter.com/PWli1NNklh — Presidente Kang (@PresidenteKang) November 17, 2020

-Vaya, estan los Simpson en Disney+. Pero que porquería son las últimas dos temporadas pic.twitter.com/WMpSpg4F7a — Data Simpsons (@Data_Simpsons) November 17, 2020

Como cuando pagas la anualidad de #DisneyPlus por Los Simpson, pero ves que en Latam solo trae las últimas dos temporadas... pic.twitter.com/Oq818QSBtA — ¿Alo? ¡Hable más fuerte que traigo una toalla! (@NosoyOzcar) November 17, 2020

solamente dos temporadas de los simpson en la cagada de disney+? pic.twitter.com/yJNjUkB4hD — Agu (@agudevani17) November 17, 2020

Miles de personas están felices de contar con una nueva opción de contenido bajo demanda de una de las empresas más queridas del mundo:En caso de que no lo sepas, la plataforma ofrece más de 500 películas, 350 series y 26 originales de Disney+. En nuestro país, ofrece contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Además, Disney+ permite disfrutar de contenido original, solo disponible a través de este sistema, tal como Star Girl, La Dama y el Vagabundo, El Mundo Según Jeff Goldblum, Black is King, Forky Pregunta, entre muchas producciones más.A pesar de la amplia variedad no todos están tan felices y es que,Sin embargo,Cabe recordar que todo el contenido de Disney+ se puede disfrutar a través de dispositivos como tabletas, computadoras, teléfonos y otros dispositivos como televisores inteligentes. Permite la reproducción en hasta cuatro pantallas de manera simultánea y la descarga de contenido para ver series y películas aunque no se cuente con conexión a internet.Sin embargo, la nueva plataforma de streaming indica que estos precios solo estarán disponibles hasta el 31 de diciembre, por lo que su precio podría modificarse a partir del 2021.Ahora sí, te dejamosAlgunos podrán estar molestos, pero otros son los más felices.¡Venganza!Esta imagen viene muy al caso, pero fue creada por Al Jean, productor y escritor de los Simpsons cuando se anunció la compra de Los Simpsons por parte de Disney.Por supuesto los fanáticos utilizaron los propios capítulos para expresarse.Incluso hay quien está pensando dos veces si contratar o no.¿Dónde están?Creo que lo imprimieron mal.¿No es lo que todos nos preguntamos?¡Oblígame perro! Ah no, eso no es de Los Simpsons.Se los pedimos de buena manera.Agita el brazo fuerte.Las temporadas más recientes no son tan populares.Niños, quieren salir un momento.¿Qué mensaje le manda a Disney+?