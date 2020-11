Con miedo a rebrotes y una economía enferma, México superó las 100 mil muertes por Covid

Escuchar Nota

"En mi país los recursos se van a ir agotando, como en todos lados. (...) Y el problema es que la gente allá fuera no se cuida, no guarda la distancia", lamenta.



"No sé cómo haya sido, pero caí", cuenta la mujer con un hilo de voz. A diferencia de tantos otros, ella "sí" cree en el virus y siempre usa mascarilla, sobre todo desde que murió su cuñada por Covid-19 el 26 de junio.

"En el día me sentía bien y en la tarde llegaba y me sentía cansada, agotada. Pero tenía que echarle ganas, que trabajar", expresa.

"México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población", recordó este mismo viernes López Obrador, quien aseguró que desde el Gobierno "hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo".

"Ha habido un deterioro muy importante de la economía que ha afectado principalmente a la población más vulnerable", dice Violeta Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas la UNAM.

"Esta recuperación sin duda tiene que ver con la fuerte emergencia en que entraron las familias. Ya no podían aguantar más tiempo de confinamiento", opina la economista, quien teme "efectos devastadores" a mediano plazo.

Sin tregua,, un sistema de salud exhausto y una economía entre las cuerdas que amenaza a millones de personas, todo ello azuzado por un controvertido discurso oficialista.México es hoy ely el undécimo por contagios.Los un millón 19 mil 543 casos y 100 mil 104, que evitan ya hacer estimaciones del impacto al ver sobrepasadas todas sus métricas.Positivamente,, pero arrastra un sinfín de problemas con consecuencias difíciles de predecir.con trabajadores sanitarios enfrentando a este tramposo virus y a veces incluso dejándose la vida.El país acumulay Amnistía Internacional alertó que México es el país del mundo con más decesos de personal médico.En el Hospital Juárez de Méxicoy aunque ahora la ocupación es del 67 % en el área Covid-19, los meses han dejado mella.Tratamos a "uny tienes que estar ahí todo el tiempo. Y no es uno, son muchos pacientes", explica la encargada de Terapia Intensiva en Área Covid del hospital, Jessica Garduño.La doctora, especialista en medicina crítica, apela a lay reconoce que algunos compañeros han caído incluso en depresión. Además, se muestra muy preocupada por esta compleja dicotomía: mientras el sistema de salud se consume, parte de la ciudadanía vive despreocupada.El pasado fin de semana, por ejemplo,de Acapulco.Los pacientesde referencia. Personas como María del Rosario Jhweste, que a sus 69 años lleva siete días internada.A su lado,Tiene 59 años, es limpiadora y no se confinó al primer síntoma. La economía familiar manda.Hasta que el cuerpo le dijo basta y fue hospitalizada.Autoridades y expertoscomo en naciones europeas o si todavía continúa la primera.y cerró todas las actividades no esenciales en abril y mayo, aunque el confinamiento no era estricto para no perjudicar a millones de trabajadores informales.Recientemente,y la capital volvió a cerrar bares y recortó horarios de restaurantes, cines y museos.En este contexto no ha dejado de sorprender -incluso escandalizar- la visión del presidente y parte de su séquito.El presidentey dice que sus asesores no se lo aconsejan.Y aunque impulsó acuerdos con hospitales privados para evitar la saturación del sector e impulsó en la ONU una resolución a favor de la vacuna universal, abundan las contradicciones.A principios de la pandemia,una cifra hoy totalmente desbordada, con todo el dolor que inflige.Pero para el secretario de Salud, Jorge Alcocer,y aunque hay un alza de contagios, se ha disminuido el número de fallecimientos.Estas afirmaciones contrastan con los propios datos oficiales que reflejan, por ejemplo, un claro subregistro.Las autoridades computaron entre enero y septiembre de 2020 un exceso de mortalidad del 37 % con 193 mil muertes más de las esperadas.La gestión de la pandemia ha sido muy criticada y causado enormes tiranteces con los estados y la oposición.Para Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la no obligatoriedad de usar cubrebocas, el exceso de movilidad y, sobre todo, la falta de pruebas, dispararon la epidemia. "Trabajamos a ciegas", dice a Efe.Además, definió las predicciones gubernamentales como "fatalmente equivocadas" por estipular una reapertura social y económica desde junio, cuando había un alto nivel de contagios.Además, lamenta que se apueste por la "mitigación" en lugar de la prevención: "Esta guerra se tenía que ganar entre la comunidad, no en el hospital".México registró una caída histórica del producto interior bruto (PIB) del 18,7 % interanual en el segundo trimestre, repuntando el tercer trimestre un 12 % frente a los tres meses anteriores.Según el presidente, la economía se está recuperando, aunque oficialmente se estima una caída del 8 % en 2020.Para millones de mexicanos, estos datos son papel mojado. El país tiene unos 50 millones de pobres (41,9 %), y varios organismos estiman que al menos otros 10 millones podrían caer en ella.Según datos oficiales,desvanecidos.Pero más de la mitad de la población activa trabaja informalmente. En este precario sector, se perdieron 12 millones de empleos y se han recuperado unos siete.