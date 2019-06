Con música de mariachi despiden a Edith González

Con una prolongada ovación del público, familiares y amigos fue recibido el féretro de la actriz Edith González en el escenario del Teatro "Jorge Negrete", en la capital mexicana, recinto donde se le rindió un emotivo homenaje como ella lo solicitó en vida.Ahí, en el escenario donde sonaban las notas del mariachi que interpretó Cielo rojo, su canción favorita, había una serie de arreglos flores a los costados del ataúd, así como fotografías de diversos momentos de su existencia.Fue su amiga, la actriz Vanessa Bauche, la encargada de dar las gracias a nombre de la familia de Edith y del gremio artístico.“Hablar de Edith González es hablar de la excelencia en todos los aspectos, era una mujer, una madre, una amiga... la excelencia en palabras de ella sólo se alcanza con la congruencia”, dijo Bauche, quien desde hace 30 años era amiga de ella y la conoció en unas clases de baile.“Nos hermanamos desde entonces y por eso hablo de su integridad y congruencia, así como de esos valores que apelaron a buscar la verdad y el amor que era hablar de ella”, agregó Bauche, al recordar también que la artista fue fundadora de la Comisión Juvenil de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).Como la gran sindicalista que fue, su último deseo para con el gremio fue que se mantuviera unido, agregó Bauche.Víctor Manuel, hermano de Edith, la recordó como una mujer muy observadora y muy humana, quien siempre buscó iniciativas para fomentar el bienestar común.“Edith desde los cinco años pertenece a esta institución, la ANDA, y en su adolescencia buscó crear la Comisión Juvenil, así como otras iniciativas que aún siguen presentes”, explicó su hermano, visiblemente tranquilo.Mientras en una de las butacas principales su madre, doña Ofelia Fuentes, escuchaba atenta cómo se referían a su hija, quien en los últimos años, recordó su hermano, fue una fiel activista en la lucha contra el cáncer.Jesús Ochoa, en su calidad de dirigente de la ANDA, comentó que nunca tuvo la oportunidad de trabajar con ella; sin embargo, la conoció y quedó impregnado de su belleza no sólo física, sino también de un espíritu inquebrantable.Recordó que Edith siempre persiguió retos, "sé de su trabajo sindical, de su activismo social y puedo decir que este homenaje es muy merecido. Aunque me sorprende ver a su madre con entereza, ahora sé de dónde sacó el carácter"."Estamos consternados y estamos con la familia", dijo Ochoa, quien señaló que su público y los que lo deseen podrán montar guardia para estar cerca de la actriz, quien por casi cinco décadas dejó huella en la industria del entretenimiento.Con el tema Si nos dejan, interpretado por Mayte e Isabel de Pandora, se continuó con el homenaje a la protagonista de telenovelas como Corazón salvaje, Doña Barbara y Salomé, entre otras.“Edith no me quedo con tu final, sino con tu principio como gran actriz, porque fue una gran guerrillera que luchó contra el cáncer”, dijo Mayte.Mientras que Isabel, casi a punto del llanto, sólo le dio el adiós a su amiga con quien compartió muchos momentos, que por la pena no comentó con los asistentes.Lorenzo Lazo, su ahora viudo, estuvo muy pendiente del desarrollo del homenaje, y en esta ocasión prefirió no dar declaraciones y ser un simple espectador.“Edith González te amamos”, fue como la recordó Katie Barberi, quien fue su amiga entrañable desde hace varios años, por lo que tuvo la fortuna de despedirse de ella días antes de su fallecimiento, ocurrido este jueves 13 de junio a causa del cáncer de ovario que padecía desde 2016.En el emblemático recinto teatral también se han realizado los homenajes póstumos a María Félix, Julio Alemán y Mario Moreno “Cantinflas”, entre otros.