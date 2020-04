Con o sin ayuda de la federación los mexicanos saldremos adelante: De Hoyos Montemayor

Escuchar Nota

“El capitán se resiste a dar el golpe de timón. Insiste en vivir en una realidad alterna a la que se vive en todo el mundo. Por eso como estado debemos tomar las riendas de nuestro propio destino. Hacer lo necesario para salir de la turbulencia y enfilarnos nuevamente a la senda del crecimiento”, enfatizó.



, destacó el dirigente estatal delha dejado un país inquieto y lleno de incertidumbre, también preocupa, que no haya planes específicos para la pequeña y mediana empresa, que son la enorme mayoría de los ciudadanos que están afilados a seguro social, no obstante, pidió a los mexicanos no dejar que eso les desaliente y recordar que siempre han salido adelante, sin ayuda de nadie de las crisis.agregó los acuerdos entre patrones y trabajadores para seguir produciendo también han funcionado, y en sí, hacer cada quien lo que le toca., no se puede apostar a que caiga el gobierno, porque significa que caiga el país, por ello es momento de estar más unidos que nunca, de actuar pese a las adversidades, y recordar que si hay de otra.