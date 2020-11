Con Operativo ‘Cero Tolerancia’, clausuran 3 restaurantes-bar y un salón de fiestas en Torreón

Escuchar Nota

“Al momento de la actuación solicitamos la documentación del salón, no fue presentada y por contravenir a los preceptos del Decreto, se elaboró un acta y se colocaron sellos de clausura”, lo que fue lo más relevante de la noche, dijo Morales Cortés.

Como resultado delque encabeza el Gobierno de Coahuila y el Municipio de Torreón,, incluso elaboraron tres actas más para restaurantes-bar.La madrugada del viernes las autoridades atendieron, de los cuales 45 fueron recibidos por el 911 y 10 por la línea de Whatsapp 871 260 0971 de la Secretaría de Finanzas de Coahuila.Luis Morales Cortés, Coordinador Operativo de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas, comentó queRecalcó que Estado y Municipio armaron dos grupos para atender los reportes. Aquí participó laY por parte del Ayuntamiento de Torreón:Al inicio de la ronda se acudió al paraje del Cristo de Noas, donde sólo se encontró un par de latas consumidas de cerveza, pero no pasó a mayores.Posteriormente se atendió un reporte en Avenida Allende y Calle Rodríguez, en el Centro de Torreón, donde se detectó que, no tenían vigentes sus extinguidores y había más gente de la autorizada en la planta alta del lugar.Con lo que incurrió en lay fue el motivo por el que la oficina del Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas procedió a elaborar el acta y colocó sellos de clausura.Más tarde se atendió un reporte del. Se dialogó con el responsable y manifestó que no sabía de la indicación de solicitar autorización.Por parte del, el equipo reportó lay que levantó tres actas, también, para restaurantes-bar.La intención de llevar a cabo el Operativo “Cero Tolerancia”, principalmente, es salvaguardar la salud de las y los laguneros al constatar que los giros comerciales y desde luego los ciudadanos, cumplan con los protocolos sanitarios.