Con paro de labores, policías municipales de Oaxaca exigen aguinaldo completo

"Ya está el dinero del aguinaldo para los trabajadores sindicalizados a partir del martes, pero será difícil la entrega de éste a los trabajadores de confianza y los policías sólo recibirán lo que dicta la ley: 15 días de aguinaldo", expuso el alcalde de Salina Cruz, el morenista Juan Carlos Atecas, en conferencia de prensa la noche del domingo.



Este lunes,en el Istmo de Tehuantepec, se declararon enen protesta por elEsta determinación, que la autoridad municipal del puerto tomó debido a lasorprendió a los policías, quienes esperaban su aguinaldo completo.Los elementos municipales rechazan este recorte y aseguran que merecen la prestación íntegra, ya que no gozan ni siquiera de seguro de vida y trabajan horas extras que no les consideran."No logramos lo planeado porque los recursos del presupuesto del gasto corriente no son suficiente. Es imposible cumplir con este derecho porque los recursos de la nómina no alcanzan, por eso no se dio en tiempo y forma el día 20 de diciembre.La noticia molestó a la Policía Municipal, cuyos integrantes reaccionaron con un paro de labores a fin de exigir sus 59 días de aguinaldo, como lo recibieron los trabajadores de los dos sindicatos al servicio del gobierno municipal.Los policías municipales son considerados trabajadores de confianza y, por lo tanto,, reiteró el gobierno local.