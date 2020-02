Con picnic, protestan por arresto de turistas en playa de QRoo

Escuchar Nota

Pues si se llenó Playa Mamitas pars el picnic masivo en protesta, el descaro del club fue poner un concierto con una banda horrible que cual mitín político le echa porras al dueño y al club entre cada canción pic.twitter.com/c54cHJI9cR — Perrobatero (@srrobatero) February 23, 2020

#PlayaDelCarmen| Continúa la gente manifestándose en el 'picnic masivo' en playa Mamitas.



Video: Octavio Martínez/SIPSE pic.twitter.com/UkK50m5yEW — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) February 23, 2020

Unas mil personas participaron este domingo en un picnic en el turístico balneario mexicano de Playa del Carmen en protesta por el arresto de un par de turistas en la playa durante la semana pasada., un lugar frecuentado por turistas internacionales en una de las playas principales del lugar.La protesta fue convocada en redes sociales luego que se viralizara un video donde policías arrestaban a dos jóvenes que permanecían sobre la arena y a quienes a golpes y empujones trasladaron a una comisaría., dijo a la AFP Martha Enríquez, una mujer de 60 años habitante del poblado vecino de Puerto Morelos."Hoy venimos a decirles que estas bellezas también son nuestras, de nuestros hijos y de nuestros nietos", agregó.son también para la gente del lugar y que no se puede condicionar la permanencia en ellas.o que se enteraron del evento en redes sociales.Tras la agresión a los bañistas, el club de playa ofreció disculpas públicas y atribuyó el conflicto a que la pareja se negó a retirarse de un pasillo de servicios. Posteriormente la empresa dijo que no se realizó ninguna acción ilegal ya que cuentan con una concesión en el lugar.Las leyes mexicanas estipulan que el acceso a las playas no podrá ser inhibido o restringido salvo cuando se esté trabajando en el cuidado y conservación de las mismas.y es un lugar frecuentado por turistas nacionales y extranjeros.