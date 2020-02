¿Con piña o sin piña? Hoy 9 de febrero es el Día Mundial de la Pizza

Escuchar Nota

"Este estudio revela que los alimentos altamente procesados podrían fabricarse intencionalmente para que sean muy satisfactorios a través de la adición de grasas y carbohidratos refinados como la harina y el azúcar, de forma similar a cómo se procesan las drogas para incrementar su potencial adictivo”, afirmó la investigadora.



Pizza de chilaquiles

Pizza margarita

Los 9 de febrero se festeja el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más populares de todo el mundo y, aunque es una, los demás países se unen a dicho festejo y lo adoptan como día Mundial del consumo de este platillo.Y es que en México tiene gran aceptación, ya que un estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica halló que en 2016 al 66.3 por ciento de los encuestados le gustaba la pizza, contra un 33.6 por ciento de personas que aseguró que no era su comida predilecta.Además, 40.9 por ciento de las personas a las que sí le agrada, admite que la ingiere al menos una vez al mes. Y es que hay que cuidar no ingerirla tan frecuentemente.Un estudio realizado por la candidata a doctora en psicología clínica Erica Schulte de la Universidad de Michigan, afirma queSin embargo, tampoco hay que alarmarse. Cabe recordar la frase máxima de, la cual también puede aplicarse con este delicioso platillo lleno de salsa de tomate, queso y el relleno de tu elección, que puede ser variado.Carnes frías, chorizo, firjoles, pimientos, chile jalapeño, carne al pastor, piña, jamón o incluso chapulines, chilaquiles y chiles rellenos, distintos establecimientos ofrecen una enorme selección de sabores y hasta tipos de masas para comer una pizza.Si bien todos los países tienen maneras diferentes de hacer pizza, su forma original nació en Italia. Nació, más específicamente, eny desde entonces ha girado alrededor de todo el mundo tomando formas y sabores diferentes que hacen que la pizza sea un favorito universal.Elapareció por primera vez en un texto latino en la ciudad del sur italiana de. No obstante, la pizza moderna se desarrolló hacia el siglo XVII en la ciudad de Nápoles.En sus orígenes, la pizza era concebida como el. En 1889 laprobó esta delicia y quedó maravillada encargando una con los colores de su país (el blanco de la mozzarella, el rojo del tomate y el verde de la albahaca). Así fue como su consumo se extendió a todos los estratos de la sociedad y por eso existe la pizza "Margarita" en su honor.