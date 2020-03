Con poesía visibiliza la violencia contra las mujeres en México

Escuchar Nota

"La mayoría de mexicanos en el extranjero en general minimiza el problema de la violencia en México, no sé si por vergüenza, por desconocimiento, por no querer contarle a los extranjeros ese lado tan turbio, pero en general me parece que los mexicanos en el exterior minimiza mucho el problema de la violencia en México y tratan de no contarlo”, añade.

"Las cosas que yo escribo sobre la violencia contra las mujeres las escribo desde mi perspectiva como hombre y desde el miedo que a mí me da como hermano, como hijo, como tío, perder a una de esas mujeres”, sentencia.

“Lo que nos corresponde como hombres es informarnos, callarnos y escuchar, porque la verdad es que nosotros (los hombres) no sabemos casi nada de feminismo. A nosotros nos toca callarnos, escuchar, leer, informarnos, si acaso preguntar y asimilar toda esa información”, señala.

"A mí me pesa porque yo quiero, porque me doy cuenta, en mi experiencia, que a la mayoría de mexicanos que he conocido les da mucho orgullo decir en el exterior que son mexicanos. Pero a mí no me da orgullo, me da mucha vergüenza porque yo cuando digo México pienso en toda esta parte violenta y de asesinatos, de feminicidios, de falta de derechos humanos, de desigualdad. Me pesa porque me autoimpongo este discurso que yo quiero decir de México”, finaliza.

La preocupación de no estar con sus seres queridos al radicar en el extranjero, actualmente en Polonia, despertó en el poeta mexicanoel interés de escribir sobre la situación de, pero fue la convivencia con sus alumnos de español la que lo motivó a visibilizar el problema en un libro."Me daba cuenta de quey eso me animó un poco a tratar de mostrar a mis amigos y estudiantes que si bien esa parte bonita es cierta, (el país) también tiene un lado oscuro y muy sórdido que la gente piensa que no es tan grave”, señala en entrevista para, incluidas la sed de venganza, la rabia, el duelo, el silencio y el olvido de los feminicidios.‘Dime cómo se hace, amor’ es el poema que cuestiona al lectory que le muestra que México vive una situación de violencia exagerada que no pasa en casi ningún país del mundo., es para el poeta mexicano, porque no mencionarlos es dejar en la fría estadística a todas estas víctimas.Más cuando la tendencia es que la sociedad olvide los casos en unos meses porque“Tristemente es un poema que yo podría actualizar cada año y seguir metiendo nombres y lugares, y ese poema podría seguir creciendo infinitamente”, lamenta.Al escribir sobre feminicidios, el poeta Alejandro Merino es muy consciente del creciente feminismo y advierte quePor ello, opina que, además de reflexionar junto con amigos y familiares hombres sobre lo que significa la masculinidad y el privilegio de ser varón en un país como México.Estando en el extranjero, Alejandro Merino Corona se enfrenta al