Con proyecto de reforma a pensiones se disipa fantasma de estatización: Ricardo Monreal

"Cuando el presidente López Obrador anunció que estaba en proceso de revisión leí muchas columnas financieras y decían ahí viene la estatización de los fondos de ahorro para el retiro. No, con este evento que se traducirá en ley, se esfuma el fantasma con el que asustan con la nacionalización o estatización de los fondos de ahorro de los trabajadores”.

• Se incrementa el número de trabajadores con pensión garantizada



• Se aumenta la tasa de reemplazo



• Se reduce la cotización de semanas para aspirar a una pensión, que actualmente son 1250 semanas se reduce a 750 semanas,



• Que se permita cotizar mínimo 15 años para garantizar su pensión de retiro



• Se reducen las comisiones en Afores

Hoy acudí a la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_, en la que presentó la iniciativa de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro. La recibimos con gusto en el Congreso de la Unión para su análisis. Es tiempo de la justicia social para las y los trabajadores. pic.twitter.com/3HHnqhavQI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 22, 2020

, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró queEn conferencia de prensa mañanera, donde el presidentepresentó el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el senador dijo que “los trabajadores, que son los más lastimados, no harán un esfuerzo adicional, no se les puede pedir".Aunque el senador advirtió que apenas hace unas horas se enteró de qué se trata esta iniciativa, puede observar que se hace un esfuerzo muy importante paraMonreal dijo que en la reunión previa a la conferencia de esta mañana, le sorprendió escuchar al presidente López Obrador decir queLuego de dirigir su mirada al primer mandatario, el senador añadió que la solicitud de éste al Congreso es queEntre los beneficios que Monreal ve sobre la reforma de AMLO al sistema de pensiones son:El líder de la Jucopo senatorial también elogió la negociación encabezada por el secretario de Hacienda,; así como legisladores y el sector empresarial.Ricardo Monreal advirtió que ya hay una iniciativa en el Congreso en ese sentido, y que. Aunado a ello, reconoció los esfuerzos del sector empresarial, en especial la participación de, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; y del sector gubernamental, en particular el esfuerzo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.Por su parte, el presidente López Obrador dijo que no es posible que las Afores cobren comisiones mucho más altas en el país que en otros lugares del mundo. Y dijo que tal como lo expresó Monreal,