Con reguetón Danna Paola se burla de su ‘Mala Fama’

Danna Paola lanzó el día de hoy su nuevo proyecto musical, el cual es un mensaje dirigido contra los diversos rumores de romance en los que se ha visto envuelta en los últimos meses."Que si me fui con Maluma… no, dicen que ya trae a Ozuna… no. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama", así dice parte de la letra del nuevo sencillo de Danna, el cual tituló ‘Mala fama’.El tema se estrenó este jueves, a través de MTV, tema utilizado de manera creativa y divertida para burlarse de todos los rumores que hay alrededor de ella, y por medio de sus historias en Instagram dio una mirada de todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación.