Con sus ahorros, niño protege del coronavirus a médicos

“Nos sorprendió mucho, porque un día estaba metidísimo descargando un programa para diseñar. Primero hizo un diseño y lo imprimió y no le gustó, no era perfecto, y así hasta que logró el objetivo, la diadema, la base de la mascarilla. No sabíamos lo que estaba planeando. Es un niño sensible y comprometido con las causas sociales, eso en mucho lo aprendió de su hermana”, explicó Helaine English, su madre.

Fue pensando en ello, dice, que decidió crear una forma de ayudarlos a protegerse y con las mascarillas pueden lograrlo mucho mejor: “Me hace feliz saber que los doctores se van a proteger mejor. Mis padres y mi hermana me han apoyado porque es para un buen fin. Me hubiera gustado hacer más, pero mi material sólo alcanza para 100 mascarillas”,comenta emocionado.

Por último, instala la mica de cristal, que es un acetato transparente especial, de un buen grosor que impide traspasar hasta el aliento: “Algunos doctores nos han dicho que Jorgito ha logrado crear una buena mascarilla sencilla y práctica que no tiene un solo punto muerto, es decir, no tiene ningún orificio que permita la entrada de bacterias”, detalla la madre del pequeño.

