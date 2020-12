Con sus familias tristes, médicos salen a combatir el Covid

Escuchar Nota

“Llegué el 23 de diciembre y mi familia se pone triste porque no pasaré las fechas importantes allá, en Yucatán, pero es algo que va a aportar al país y es lo que importa”, dice a EL UNIVERSAL luego de recibir la inmunización de Pfizer contra coronavirus, que le fue aplicada durante la quinta jornada de vacunación.

“Venimos a la Operación Chapultepec representando a la delegación Yucatán. Mandaron el comunicado a través de esa área y así supe de esta acción, acepté venir para apoyar, vine porque hay mucha necesidad, además porque quiero aprender y por eso me animé”, afirma.

“Estoy en un hospital que se habilitó en el Autódromo, un médico y yo estamos a cargo de 25 pacientes, pero sí hay mucha gente enferma y poco personal médico, la cantidad de contagios es mucho mayor que en donde vivo, siento que aquí estamos más expuestos, pero venimos a trabajar y a dar lo mejor de nosotros”, asegura.

“En mi experiencia profesional, y en lo que va de la pandemia, trabajar en la Ciudad de México es lo más difícil que he vivido por el número de pacientes enfermos, ahorita nos empezaron a vacunar, pero la población deberá esperar más, entonces les pido que por favor se queden en casa y que no olviden lavarse las manos, evitar aglomeraciones, es importante que todos nos sigamos cuidando”, insiste la doctora yucateca.

“Estos 10 meses han sido difíciles por el número de pacientes Covid que han ido aumentando conforme pasan los meses, ha sido todo un reto para todos, pero esperemos que esta vacuna sea un alivio para la mayoría de las personas”, relata el doctor residente del Hospital Juárez de México.

