Con suspensión de Lupita González pierde México: COM

La suspensión de cuatro años a Guadalupe González por dopaje no sólo la deja fuera de Tokio 2020, también implica su inminente retiro y una pérdida para el deporte mexicano, lamentó esta mañana el presidente del COM, Carlos Padilla.Tras externar su pesar por la sanción a la subcampeona olímpica y mundial por consumo de trembolona, el directivo aseguró que apoyará a la marchista en lo que necesite si es que decide apelar la suspensión que es aplicable a partir del 16 de noviembre pasado."Es una pena por ella, que es una de nuestras principales deportistas y la mejor marchista que teníamos y con la que aspirábamos a algo en Tokio porque creíamos que superaría esta situación, pero es muy lamentable lo qué pasa y ahora a apoyarla", expuso Padilla, quien no ha podido hablar con la atleta.Como consecuencia de esta sanción González pierde definitivamente su beca de CIMA y está en espera de la determinación que tomará la Secretaria de Marina, a la que pertenece y que a su regreso de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Mundial de Atletismo e Londres 2017 le organizó una recepción en sus hangares.La titular de la Conade, Ana Guevara, quien confiaba en que González superaría este trance, y el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano, no han podido ser contactados.