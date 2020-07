Con T-MEC se fortalecerá la zona respetando soberanías: López Obrador

Escuchar Nota

“El motivo principal fue participar en el inicio del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país”



“El propósito es unirnos, integrarnos, respetando nuestras soberanías, para complementarnos para que América del Norte recupere su importancia económica que ha venido perdiendo”



“Vendemos al resto del mundo, los tres países, alrededor de 3,500 billones de dólares, pero compramos, importamos, mercancía por 4,100 billones de dólares. El planteamiento es producir esos bienes que estamos importando, con esto se estimula la creación de empleos y se fortalecen las empresas de nuestros países, y hay bienestar.



“Dar mas oportunidades de trabajo a los obreros de Canadá, Estados Unidos y México. Integrarnos mejor, que toda la cadena productiva de América del Norte se complemente”



“La visita sirve para demostrar que, aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdos”

Desde Palacio Nacional, el presidentedio más información sobre su reciente visita a Washington, Estados Unidos.De acuerdo a López Obrador, el presidente Trump destaca que este acuerdo comercial es más trascendente que el que tiene su país con China.López Obrador indica que se fortalecerá la zona para que ya no haya un déficit.Asimismo, indica que no se trata de cerrarse al mundo, pero sí de utilizar las ventajas que tiene la región.En este tratado, señala, se incluye la cuestión laboral, que se vea a México no solo como un país maquilador sino que aquí también se produzcan los insumos para la creación de bienes o mercancías.Por otro lado, afirma, la cuestión salarial se revisa para que no haya explotación de los trabajadores y que los ciudadanos puedan ganar más dinero.Finalmente, mencionó que la visita fue buena y exitosa.